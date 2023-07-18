«Місто добра»: хто і як допомагає жінкам, що потерпають від насилля

ІНТЕРВ’Ю RFI

Шість корпусів та величезна територія — тут живуть жінки з дітьми, які раніше потерпали від насилля. Хтось зіткнувся з цим у своїх родинах, інші — втратили домівку через напад Росії. Усі ці люди знайшли прихисток у «Місті добра» в Чернівцях. Про те, як працює притулок для мам, кому допомагає та як змінилася його діяльність під час війни в інтерв’ю українській редакції RFI розповіла голова благодійного фонду «Я майбутнє України» Марта Левченко.

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«Місто добра» з’явилося у 2016 році. Спочатку фонд орендував будинок для жінок, пізніше побудував власний комплекс із усім потрібним. Засновниця фонду Марта Левченко розповідає:

— З 2011 року наш фонд «Я майбутнє України» допомагав дітям із бідних родин. І ми побачили, що мало привезти допомогу людям, важливо вміти нею користуватися. Тобто, можна привести речі, але їх ніхто не пратиме. Можна привезти їжу, але коли її з’їдять, нічого не зміниться. Тому важливо показати людям інший спосіб життя, бо через бідність багато дітей потрапляють до дитячих будинків.

Діти грають на подвір'ї «Міста добра» © Фото з особистого архіву

У першому «будинку добра» приймали жінок, які стикнулися з домашнім насиллям або опинилися на межі бідності. Їм надавали оселю, психологічну та медичну допомогу, а також за потреби зараджували в здобутті нової професії та пошуках роботи. Так жінки мали змогу розпочати нове життя, не втративши дітей, розповідає керівниця фонду:

— Ми допомагаємо жінкам, щоб вони здобули нову професію і стали незалежними в фінансовому плані. Більшість із них ніколи не працювали, та завдяки нам отримали першу професію у своєму житті. Також до нас потрапляли жінки, які навіть не вміли читати та писати.

Дітлахи у «Місті добра» © Фото з особистого архіву

Завдяки роботі «Міста добра» майже чотири тисячі дітей не потрапили до дитячих будинків та залишилися разом з мамами, зауважує пані Марта:

— Це дійсно рятує дітей від соціального сирітства. Тобто діти не потрапляють до дитячого будинку, залишаються з успішною мамою, яка здобула освіту, професію, роботу. І вона вже виходить з категорії людей, які просять допомогу. Вона вже сама може допомагати іншим.

Після початку повномасштабного вторгнення до центру стали потрапляти не тільки жінки, що перебувають на межі бідності чи потерпають від домашнього насильства, але й ті, хто залишився ні з чим через агресію Росії. Марта Левченко розповідає:

— Коли почалася війна, до нас почав потрапляти інший контингент жінок, які мали по дві освіти і до війни мали престижну роботу, мали свій бізнес. Але так сталося, що війна забрала все, і потрібно було починати все з чистого листа на новому місці. Тому коли з’явився новий контингент, з’явилися і нові послуги.

Постояльці «Міста добра» © Фото з особистого архіву

Після того, як жінка знаходить роботу та починає нове життя, фонд ще три місяці підтримує її та дитину, даючи змогу стати на ноги:

— Ми сплачуємо всі рахунки, починаючи від оренди житла, закінчуючи комунальними. Це потрібно для того, щоб вони могли трошки освоїтися на новій роботі та відкласти собі на подальше життя.

Окрім цього, у «Місті добра» працює департамент захисту прав жінок, які відстоюють їхні права у суді: фахівці допомагають із розлученнями та іншими правовими питаннями.

Один з корпусів «Міста добра» © Фото з особистого архіву

Зараз шелтер (безпечне місце, де можуть знайти прихисток постраждалі від насильства або війни. — Ред.) виріс. Тепер він складається з шести корпусів, розрахованих на пів тисячі людей. Тут живуть матусі з дітьми, літні люди з окупованих територій і маленькі вихованці дитячих будинків, які були евакуйовані з небезпечних місць:

— Зараз у нас 260 дітей і 340 дорослих. Також маємо собачий притулок, де живуть врятовані тварини. Таким чином, ми об'єднали дітей і собак. Це дуже класна колаборація вийшла, тому що діти доглядають за тваринками і таким чином вчаться бути добрими. І собачки завжди підгодовані, — усміхається Марта. — У нас вже є направлення, коли психолог працює з собачкою та дитиною з аутизмом чи ДЦП. Наразі це найкраща терапія, яку я бачила, щоб дитина відкрилася та соціалізувалася.

Пес та дитина у «Місті добра» © Фото з особистого архіву

У «Місті добра» діти здобувають дошкільну освіту, займаються спортом та гімнастикою, а також відвідують заняття з малювання, танців та співу. У бомбосховищах тут облаштовані гральні кімнати, завдяки чому повітряні тривоги проходять для дітлахів максимально безболісно:

— Коли почалася війна, єдиним нашим укриттям був спортивний зал, який знаходиться у напівпідвальному приміщенні. Звісно, усі не поміщалися. І ми спускали дітей і мам з немовлятами, а інші стояли в коридорах. Тому ми терміново почали будувати нові укриття, які знаходяться на глибині п’ять метрів під землею, мають правильну подачу повітря та можуть вмістити абсолютно всіх наших постояльців.

Спортивне заняття у «Місті добра» © Фото з особистого архіву

В укриттях працює інтернет, є телевізор, потрібні меблі та багато іграшок:

— Звісно, діти, які приїжджають з війни, які понад рік жили в підвалах, які знають, що таке вибух снарядів та бомб, які бачили, як помирають їхні рідні, то в них жахливий стрес, коли повітряна тривога. Вони першими біжать ховатися. Вони ніколи не граються на вулиці, їм страшно, вони лякаються будь-якого звуку, падають на підлогу. Ці діти потребують потужної психологічної підтримки, соціалізації та реабілітації. І ми все це їм надаємо.

Фонд «Я майбутнє України» та «Місто добра» ніколи не отримували допомогу від держави. Фінансують їх тільки благодійники, яких Марта Левченко називає «чарівниками». Тут працює кілька десятків людей, зокрема вчителі, вихователі, бухгалтери, юристи, медики та реабілітологи. Волонтери допомагають постояльцям центру безплатно:

— У нас багато дітей із ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна, є ВІЛ-інфіковані діти, тому нам потрібна потужна медична підтримка дітей.

Один з вихованців «Міста добра» © Фото з особистого архіву

Потрапити до «Міста добра» може будь-яка жінка, яка потребує допомоги:

— Є люди, які потрапляють до нас, отримують психологічну допомогу і буквально розправляють крила. Але найважче з жінками, які потерпають від насилля. Бо їх кривдники дзвонять, просять вибачення, приносять квіти, кажуть, що все усвідомили, але насправді нічого не змінюється. Коли жінки повертаються, чоловіки б'ють їх ще сильніше, ламають ребра, вибивають зуби. Тому буває, що жінки потрапляють до нас вдруге і навіть утретє. Просто людині потрібен час, щоб усе усвідомити, щоб зняти рожеві окуляри. Бо є кохання, діти хочуть до батька, тому жінки знаходять якісь виправдання. Є багато чинників, і ми це розуміємо і приймаємо жінок ще раз і ще раз, допоки не досягнемо мети.

Не приймає центр лише тих, хто вживає алкоголь або має наркозалежність:

— У таких випадках потрібна спеціалізована медична допомога наркологів, яких у нас немає. До того ж залежні люди можуть нашкодити іншим діткам. А ми цього допустити не можемо. Для цього є спеціалізовані центри.

Вихованці «Міста добра» © Фото з особистого архіву

До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Марта Левченко планувала відкрити такі притулки в Одесі та Львові, але зараз вважає ці міста небезпечними:

— Ми дуже чекаємо перемоги, щоб швидше відкритися в інших містах. Ми хочемо робити так, щоб у кожному місті нашої країни було добре. Узагалі, зараз всі плани заходять за рамки мого життя. Я вже думаю, як «Місто добра» житиме потім? Чи зможе воно існувати так само, як місія мами Терезі? Її вже немає, а її місія триває і продовжує рятувати людей. Як організувати роботу так зараз, щоб воно жило потім? Тобто маємо дуже багато планів, як організувати так людей роботу, щоб це місце завжди належало людям — тим, хто потребує підтримки. Щоб воно завжди працювало вже за тим відрізком часу, який даний мені особисто.

Марта Левченко з дитиною © Фото з особистого архіву