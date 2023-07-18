Наслідки атаки росіян: в Одесі пошкоджені церква та готель, у Миколаєві пожежа

РОСІЯ АТАКУЄ МИРНИХ

У ніч на 18 липня росіяни випустили по Україні шість крилатих ракетх «Калібр» та 36 ударних дронів типу «Shahed». Сили ППО знищили всі «Калібри», 31 дрон та один розвідувальний БпЛА, повідомляють Повітряні Сили.

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Всі ракети були випущені в сторону Одеси. Уламками збитих ракет та вибуховою хвилею були пошкоджені об'єкти портової інфраструктури та кілька приватних домоволодінь. Також постраждали будівлі церкви та готелю «Одеса» на морвокзалі.

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В результаті обстрілу у власному будинку поранення отримав літній чоловік, його ушпиталели, про це повідомив голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук.

Наслідки обстрілу Одеси © Сергій Братчук/Телеграм

Над Миколаївщиною сили ППО збили чотири дрони-камікадзе типу «Shahed». Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Близько 01:50 у місті відбулося влучання в об'єкт промисловості, внаслідок чого виникла велика пожежа. Постраждалих немає.

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