Росіяни зібрали ударну силу на Харківському напрямку: що відбувається на фронті

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Російські окупаційні війська почали наступ на Куп’янському напрямку, де зосередили свої основні зусилля. У такий спосіб вони відвертають увагу українських Сил оборони від Бахмутського напрямку, де українці досягають успіху. Загострення ситуації також потрібне росіянам, щоби зірвати контрнаступ ЗСУ.

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Відтяжний маневр росіян

За словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, на Лимано-Куп’янському напрямку зосереджено близько 100 тияч російських військових, а також понад 900 танків, 555 артилерійських і 370 реактивних систем залпового вогню.

Ситуація дійсно загострюється. Військовий експерт Петро Черник, проте, нагадує, що на цьому напрямку противник наступає з торішнього листопада, але особливих успіхів так і не досягнув. Накопичення сил на Харківському напрямку, на думку експерта, відбувається через загрозу втрати південного плацдарму:

— Вони чудово усвідомлюють, що, найімовірніше, їм доведеться здавати південний плацдарм. Головний аргумент на користь цього твердження — вони зміцнюють Перекопський перешийок, будують ешелоновану лінію оборони. Якби вони були певні, що утримають південний плацдарм, вони би цього не робили.

Росіяни будують укріплення на Перекопському перешийку, який з’єднує півострів Крим з материковою Україною © uasouth.media / кримські партизани

Керівник проєктів із безпеки Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Павло Лакійчук також зазначає, що, загострюючи ситуацію на Куп’янському напрямку, росіяни намагаються змістити центр тяжіння бойових дій із півдня, де наші військові ведуть наступ:

— Позиції на півдні для ворога дуже незручні з логістичної точки зору. Забезпечення їм можуть підвозити через Крим, що не дуже зручно, або ж через кордон з Росією, але й там досить складно. А от на Харківському напрямку в них дуже зручна та швидка логістика з Воронезької області. Тому на цьому напрямку вони можуть діяти більш активно. Вони чекали контрнаступу на півдні. І можна сказати, що загострення на Куп’янському напрямку — це контрзахід росіян.

Як повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр, накопичуючи сили на Лимано-Куп’янському напрямку, Росія також намагається відтягнути Сили оборони України з Бахмута, де наші військові мають значні успіхи.

На Бахмутському напрямку зараз ідуть важкі бої, зазначає Павло Лакійчук. Зважаючи на те, що росіяни не збираються здавати місто насамперед з політичних міркувань, а ЗСУ здійснює успішний наступ по флангах, вони дійсно мають відвести українські війська із цього напрямку:

— Куп’янськ — це дуже зручна для них точка, щоби відволікти з Бахмута наші сили та покращити там для себе обстановку. Зараз на Бахмутському напрямку йдуть тяжкі бої, але ворог не відступає. Проте коли росіяни наступали на Бахмут, вони зрівняли місто із землею. І тепер, коли їм доводиться на цих руїнах оборонятися, їм просто нема де зачепитися. Тому там є надія на успіх.

Українські військові стріляють з гармати під Бахмутом, травень 2023 року. © AP / LIBKOS

Ще одне завдання противника, як каже Лакійчук, — вдарити на південний захід через Лиманський напрямок. Це дасть можливість взяти у велике оточення українські війська на Донеччині:

— Нижче ворог продовжує спроби наступу на Мар’їнському та Авдіївському напрямках. Таким чином, вони хочуть оточити все наше донецьке угруповання сил. Це ворожий задум в оперативному плані. Чи достатньо в них сил для такої операції, сказати поки важко.

Що з контрнаступом?

Чекаючи на контрнаступ ЗСУ, українці уявляли блискавичну операцію на кшталт Харківської. Але Петро Черник пояснює, що таку можна провести лише раз, адже противник також вчиться на своїх помилках:

— Противник засвоїв урок, він побудував потужну трирівневу ешелоновану оборону, дуже серйозно укріпив першу лінію забезпечення, де є величезна кількість мінних полів, яка подекуди сягає до п'яти кілометрів у ширину. Ми не самогубці і не можемо кидати піхоту на розмінування цих полів.

За його словами, зараз українські військові вступають у вогневі контакти із противником, змушують його постійно рухатися, а за допомогою аеророзвідки та контрбатарейних засобів вивчають другу лінію оборони та ліквідують його артилерію:

— За червень ми знищили 688 артилерійських установок — це майже 10 бригад. Такого не було із часів Другої світової. Ця операція має стратегічну подібність до Херсонської. Ми всі раділи звільненню Херсона, але для цього ми три з половиною місяці вели виснажливі бої. Йде важка рутинна робота за нашим сценарієм із виснаження та перемелювання ресурсів противника. І така робота може тривати місяцями.

Українська армія з реактивної системи залпового вогню «Град» обстрілює російські позиції на передовій поблизу Бахмута, травень 2023 року. © AP / LIBKOS

Павло Лакійчук додає, що зараз тривають бої за першу лінію оборони противника, яка є найскладнішою для прориву. У разі успіху ЗСУ окупантам буде складно утримати другу та третю лінії, а в українського війська є достатньо резервів продовжувати успішний контрнаступ:

— Наші оперативні та стратегічні резерви для контрнаступу застосовані десь на 30%. Тобто кулак ми тримаємо. І в разі прориву оборони сили для розвитку успіху в нас є. Поки все йде нормально.