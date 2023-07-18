Саудівська Аравія та Туреччина прагнуть повернути Україні депортованих в Росію дітей

ТАЄМНІ ПЕРЕГОВОРИ

Ер-Ріяд та Анкара є посередниками в угоді щодо репатріації тисяч дітей, яких вивезли до РФ після повномасштабного вторгнення Путіна в Україну. У переговорах також бере участь відомий російський олігарх Роман Абрамович, — повідомляє Financial Times.

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За словами чотирьох осіб, знайомих з переговорами, Саудівська Аравія та Туреччина прагнуть досягти угоди щодо репатріації українських дітей, яких вивезли до Росії та утримують у дитячих будинках або віддали на усиновлення в російські родини.

Обговорення тривали кілька місяців, і колишній власник футбольного клубу «Челсі» Роман Абрамович був залучений до спроби посередництва. В рамках цього процесу високопосадовці у Києві та Москві складали переліки дітей, перевезених до Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Про це пише видання Financial Times.

Зеленський неодноразово звертався до іноземних лідерів з проханням допомогти повернути українських дітей.

За офіційними оцінками Києва, за останні 15 місяців майже 19 500 неповнолітніх були депортовані до Росії чи на територію тимчасово окупованого Криму. Повернути на Батьківщину наразі вдалося лише 385 дітей.

Москва, яка контролює частину Сходу та Півдня України, заперечує факти викрадення дітей і заявляє, що їх вивезли з міркувань безпеки.

У червні українська прокуратура висунула російському політику та двом підозрюваним колабораціоністам звинувачення у воєнних злочинах через нібито депортацію десятків дітей-сиріт з Херсона. Деяким малюкам на той момент виповнився лише один рік.

Звинувачення, висунуті українською прокуратурою, є результатом масштабнішого розслідування, проведеного у співпраці з Міжнародним кримінальним судом у Гаазі.

У березні Міжнародний кримінальний суд, постійний всесвітній трибунал з воєнних злочинів, видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та російського уповноваженого з прав дитини Марії Львової-Бєлової, звинувативши їх у викраденні дітей з України.

Росія відкидає звинувачення МКС, мовляв, не визнають юрисдикцію суду, і називають ордери недійсними.