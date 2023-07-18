Уряд затвердив постанову про початок відбудови Каховської ГЕС

ПРОЄКТ РОЗРАХОВАНИЙ НА ДВА РОКИ

Уряд на засіданні затвердив постанову про експериментальний проєкт із початку відбудови Каховської ГЕС. Проєкт розрахований на два роки.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, на першому етапі будуть спроєктовані всі інженерні конструкції та підготовлена необхідна база для відновлення.

«Другий етап розпочнеться після деокупації територій, де розташована ГЕС. Він передбачає власне будівельні роботи», — додав він.

Координуватиме проєкт Міністерство економіки, а замовником робіт буде Укргідроенерго.

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Нагадаємо, Каховська ГЕС була окупована росіянами з 24 лютого минулого року. 6 червня 2023 року, окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого вона була повністю зруйнована.