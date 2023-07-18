Це моя форма спротиву: кримськотарський кераміст Рустем Скибін про відродження культури свого народу

ДУХ БОРОТЬБИ

Він уперше ступив на кримську землю у дев’ятнадцять років і одразу відчув — це дім. Рустем Скибін народився і виріс у Самарканді, що в Узбекистані. Тут зустрілися його батьки, родини яких депортувала радянська влада. Його мати — кримська татарка, батько — напівукраїнець, напівнімець. Сім’я будувала своє життя на чужині, проте за першої нагоди повернулась на рідну землю. Потреба самоідентифікації і визначила долю Рустема, який у своїх роботах став відроджувати традиції кримських татар.

Реклама Читати продовження

Довгий шлях додому

— Узбекистан для мене не був домом. Я був у гостях, — каже Рустем Скибін.

Він розповідає, що з дитинства цікавився ужитковим мистецтвом та працював з різними матеріалами. У Самарканді вчився у школі мистецтв, закінчив училище за фахом художника-педагога.

У 1989 році кримським татарам дозволили повернутися з місць депортації до Криму. Отримавши диплом 1996 року, Рустем Скибін із родиною переїжджає до півострова. Йому знадобилося понад десять років, щоб побудувати власну домівку:

— П'ять років під час навчання ми приїжджали влітку і допомогали будувати будинок для дядька. Потім ми приїхали продовжували допомогати і почали будувати вже свій. Свій ми не добудували. Дядько залишив свій дім, і я його продовжував доробляти. Зробив із нього такий етноцентр, у якому хотів показати культуру кримських татар. Це і будівля, і сад, і інтер'єри, і єкстер'єр.

Кераміка з кримськотатарським орнаментом авторства Рустема Скибіна © Рустем Скибін

Центр було побудовано в селищі Акрополіс на околиці Сімферополя. Родина Рустема отримала право повернутися до півострова, але кримським татарам дозволяли оселятися тільки в степовій частині, далеко від моря:

— Мої предки були депортовані з південного берега. Це Місхор (селище 12 км від Ялти. — Ред). Нам, на жаль, не надавали можливості отримати там ділянки. Більше того, у нас є документи дідуся на будинок в Кореїзі (смт у складі Ялтинської міськради. — Ред.). Але повернути його тоді можливості не було.

Плакат «Крим». Автор — Рустем Скибін © Рустем Скибін

Рустем пригадує, що тодішні мешканці Криму корінних жителів зустріли недружньо:

— Але відчуття дому і що в ти цьому домі господар надавало впевненості. Той час був важкий для всіх і економічно, і політично. Особливо — для кримських татар.

Самоідентифікація як особиста форма спротиву

Звернення до витоків та відродження кримськотатарської культури стало для Рустема Скибіна формою спротиву:

— Навіть в Узбекистані я завжди цікавився національною музикою, ремеслами, історією. А коли ми повернулися в Крим, я зрозумів, що це, так би мовити, моя форма самоідентифікації. І не тільки моя. І почав робити все, щоб інші також це сприймали і розуміли.

Кримськотатрський кераміст Рустем Скибін — заслужений майстер народної творчості України (2020 р.) © Рустем Скибін

На основі автентичної кримської вишивки митець розробив власний стиль розпису по кераміці. Він є автором серії унікальних тарелів із вишуканою каліграфією:

— У ньому (кримськотатарському орнаменті. — Ред.) дуже багато зберіглося образів, ритуалів, традицій. Його більше зберіглося в предметах. Вони знищувалися не тільки фізично, але й, я це називаю культурним мародерством, коли воно перейменовувалось. Назви в музеях були не кримськотатарські, які завгодно, тільки не кримські. Зараз ми намагаємося це виправити. Це дуже складно, тому що це вже наукове середовище. Спеціалістів також треба навчати.

«Захисник». Тарель з кримськотатарським орнаментом авторства Рустема Скибіна © Рустем Скибін

Кримськотатарське національне відродження відбувалося не завдяки, а всупереч діям держави. Тодішні високопосадовці робили все, щоб кримських татар було якомога менше в просторі, каже Рустем Скибін:

— Міністерство культури Криму отримувало з держбюджету дуже великі гроші. І на що вони йшли? Чехівські вечори, театри російської культури, попсові фестивалі музичні. Увесь «русскій мір» спонсорувався завдяки держбюджету.

Кримськотатарські митці почали діяти паралельно із цим рухом. Для цього, розповідає Рустем, досліджували історію й ремесла, відкривали майстерні і школи:

— Майже за п'ятнадцять років ми змінили повністю ринок туристичний. З'явилася кримськотатарська культура у просторі. До цього не було зовсім. Коли ми як явище з'явились, не можна було нас обійти. Тоді почали вже нас запрошувати на фестивалі, ярмарки, виставки, тому що було що показати. І воно було гідним. Але 2014 рік різко припинив це на деякий час.

Покинути, аби зберегти

Коли росіяни анексували півострів, митець виїхав з Криму до Києва, щоб мати можливість працювати. Офіційно Рустем Скибін став першим переселенцем із півострова:

— Я вивіз колецію ужиткового мистецтва, яку збирав увесь цей час. І я не хотів бути причетним та працювати на країну-агресора.

Нас дуже мало. Двісті і більше років ми бачимо політику, яка не змінюється. Вони можуть декларувати все що завгодно, але все це робиться для того, аби зробити картинку яскраву, що кримським татарам добре. А потім все одно це нівелювати, знищити, стерти. Що ми і бачимо з нашими архітектурними об'єктами, пам'ятками, коли декларується що це реконструкція, а насправді це знищення цього об'єкта.

Т. зв. реставрація Ханського палацу в Бахчисараї загрожує існуванню єдиного у світі зразка кримськотатарської палацової архітектури. Росіяни замінюють старовинну покрівлю сучасними будматеріалами © Олександр Ткаченко

У Києві митець одразу зареєстрував громадську організацію. Разом із однодумцями він організовував виставки спротиву, прагнув донести і до України, і до міжнародної спільноти правду про те, що відбувається:

— Я відкрив другу майстерню, почав працювати і розвивати вже інші напрямки. І вже за допомогою громадської організації долучати різних фахівців, художників і робити все, що ми можемо розказати про Крим і кримських татар.

Життя і творчість після повномасштабного вторгнення

24 лютого 2022 року митець зустрів у столиці. Розповідає, що перший місяць займатися гончарством не міг. Але розумів, що треба щось робити. Кераміст віддав усі свої збереження на придбання двох бусів для ЗСУ та допомогав евакуювати людей зі столиці:

— Було авто. Побачив телеграм-канал, який координував людей, збирав водіїв. Ми відвозили людей на вокзал. У комендантську годину я почав робити постери про міста. Я фіксував усе, що відбувалося в цих місцях, через розповіді друзів. Через їх відчуття і своє. Маріуполь, Краматорськ, Херсон, Харків, Чернігів, Київ, Крим.

Серія постерів, присвячених містам України © Рустем Скибін

Тоді ж народився проєкт «Військова зброя української свободи». На ній зображено озброєння, яке нам надавали країни-партнери. Ця серія постерів стала символом вдячності союзникам та красномовним нагадуванням, що у боротьбі зі світовим злом Україні потрібна підтримка. На ній зображені відомі локації України і техніка кожної країни з гербом, яка надала зброю, і українським тризубом.

Рустем Скибін є також організатором та учасником багатьох мистецьких проєктів, направлених на допомогу Україні. Його роботи продають на аукціонах, зокрема і на фандрайзинговій платформі United24.

Один із таких проєктів — створення писанок із відстріляних гільз, що символізують п'ять тимчасово окупованих регіонів України. Їхніми авторами стали митці з творчого об'єднання Ponad.

Рустем Скибін створив писанку «Крим». Орнамент в нижній її частині символізує Чорне та Азовське море. Зерно, що проростає, — початок життя. Центральним символом є знак кримськотатарської держави taraq tamga, утворений із луків і стріл у формі кипарисів-воїнів. Композицію вінчає тризуб — герб України.

Писанка «Крим». Автор — Рустем Скибін © Instagram / Ponad

Під час аукціону розіграли 24 писанки з відстріляних гільз, завдяки чому вдалося зібрати понад 320 тисяч доларів на дрони-розвідники RQ-35 Heidrun.

Рустем Скибін разом з іншими художниками також створив серію постерів, присвячену кримським політв'язням. Їх було продано на онлайн-аукціоні, що влаштував фонд «Повернись живим» спільно з «Українською правдою». Зібрані десять мільйонів гривень дозволили придбати спецтранспорт, засоби зв'язку, дрони, Starlink і комплекти гарнітури для передових авіаційних навідників 10 сакської морської авіаційної бригади.

— Зараз я долучаю своїх друзів-художників до розпису гільз, ящиків, які також будуть продаватися. Усе це йде на допомогу, — каже Рустем Скибін.

Кримська надія

Станом на липень 2023 року, за даними представництва Президента України в АР Крим, на півострові окупанти незаконно ув'язнили 180 українських громадян, 117 із них — кримські татари.

З початку повномасштабного вторгнення окупаційна влада посилила тиск проти корінного народу, зазначає Рустем Скибін:

— Це показує те, що вони (РФ. — Ред.) не впевнені, що все добре.

►Читайте також: Кримські татари були і будуть з українцями: діаспора в Канаді бореться за звільнення півострова

Митець також каже, що настрої серед кримських татар дуже оптимістичні. До того ж, окрім представників корінного народу, на півострові залишилося багато патріотично налаштованих кримчан. Свідченням цього, зокрема, є діяльність в анексованому Криму руху громадського опору «Жовта стрічка»:

— Настрої змінюються навіть на рівні просто спілкування на ринках, на роботі. Та прояви проросійськості зменшуються. Хто хотів у Росію, виїжджають або мовчать.

Листівки з таким змістом із 2022 року з'являються у всіх містах Криму © Жовта стрічка