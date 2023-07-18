Чи допоможуть мирні ініціативи Франції та Індії закінчити війну в Україні
Нью-Делі та Париж збираються спільно розробляти «мирний план» для врегулювання війни в Україні. Йдеться про ініціативи, які будуть відрізнятись від раніше запропонованих Китаєм, країнами Африки та Латинської Америки.
Опубліковано:
Про це повідомляє французька газета Le Monde.
Видання пише, що своє бачення ситуації та пропозиції відносно мирного плану прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді виклав президентові Франції Еммануелю Макрону під час свого останнього візиту в Париж. Прем’єр Індії заявив, що виступає за дипломатичне врегулювання війни, але не підтвердив, що хоче бути посередником.
За даними Le Monde, після зустрічі з Макроном Моді доручив своїм підлеглим розробити спільно з Парижем «мирний план» для України, щоб вийти з «дипломатичного глухого кута».
Війну не закінчить, але збільшить підтримку України
Завідувачка інформаційно-аналітичного відділу Українського інституту Надія Коваль зазначає, що цей та попередні запропоновані «мирні плани» — частина глобальних зусиль, аби бойові дії не поширились на більшу кількість країн. Тому фактично кожен великий світовий гравець хоче показати, що так чи інакше докладається до мирних ініціатив:
— Ідея полягає в тому, що якийсь діалог із Росією могли б вести країни, які перебувають із нею в більш конструктивних відносинах. Утративши зв’язок із західними країнами, РФ шукає партнерів на міжнародній арені та переорієнтовується на Схід та Південь. От і вважається, що країни, які помірно дотримуються нейтралітету в російсько-українській війні, зможуть вплинути на Путіна й докластися до глобальної стабільності.
За словами Надії Коваль, важливо, щоб коаліція на підтримку України ставала ширшою, а кількість відкритих прихильників РФ максимально зменшилась:
— Щоби країни, які хочуть дотримуватися нейтралітету, ближче рухалися до наших позицій. Тут важко казати, чи конкретно індійський план, чи будь-який інший нам допоможе, але війна триває, дуже брутальна війна. І, можливо, деякі країни, які на початку війни вагалися, чи варто підтримувати Україну, зараз починають думати, що, можливо, усе-таки варто відмежуватися від Росії. Тому всі такі кроки на залучення та покращення стосунків між нашими союзниками позитивні. Але сподіватися, що вони покладуть край конфлікту тут і зараз, поки що не варто.
Те, що черговий мирний план навряд буде реалізовано, вважає і політтехнолог Тарас Загородній:
— Теоретично, у Франції та Індії важелі впливу на Путіна є, але чи будуть вони їх використовувати — це інше питання. Треба дивитися, що вони запропонують, але поки я не бачу, як воно буде реалізовано на практиці. До того ж у нас уже є «Формула миру» запропонована президентом Володимиром Зеленським і затверджена Генеральною асамблею ООН. Й українська позиція така, що всі мають дотримуватися цього плану. А всі інші «мирні плани», які обговорюються без України, навряд будуть прийняті українським суспільством.
Франція демонструє своє лідерство в ЄС
Це вже не перша мирна ініціатива Макрона. У квітні він пропонував залучити до мирних переговорів Китай. За даними журналістів Bloomberg, стратегія французького президента полягала в тому, що Україна й Росія сядуть за стіл переговорів уже влітку, а глава КНР Сі Цзіньпін допоможе цьому. Це сталося після візиту Макрона до Пекіна. Союзники розкритикували цей план і відкинули спроби залучити Цзіньпіна до посередництва в мирному врегулюванні війни в Україні. Партнери були впевнені, що це не лише передчасно, а й може підірвати європейську єдність.
Незадоволеними ініціативою Макрона були й у Білому домі, адже там вважали, що озвучені французьким президентом плани не були узгоджені із союзниками.
Надія Коваль пояснює, що для Франції вкрай важливо підкреслити своє місце на міжнародній арені загалом і як впливового представника ЄС зокрема:
— Це така політика президента Макрона, що, власне, сильна Франція, у сильному Європейському Союзі буде впливати на найважливіші світові питання.
Експертка нагадує, що Макрон ще на початку широкомасштабного вторгнення РФ і перші тижні після нього намагався дипломатичним шляхом домовитися з Володимиром Путіним. Але з цього нічого не вийшло, тож він повернувся до інших лідерів незахідного світу.
А втім, і за нинішніх обставин Франція прагне зміцнити власні позиції, вважає Тарас Загородній:
— Звичайно, ми вітаємо будь-які спроби врегулювати ситуацію, але навряд чи він буде адекватним потребам саме українців. Звичайно, багато хто у світі хоче повирішувати власні питання, стати більш значущими. Франція хоче стати лідером Європи, ми все це розуміємо, але в нас свій інтерес.