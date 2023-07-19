Для захисту Одеси потрібні додаткові системи ППО SAMP/T або Patriot — Зеленський

РАКЕТНИЙ ТЕРОР

«Якби в нас були відповідні додаткові системи, то вони захистили б інфраструктуру Одеси, і не тільки портову інфраструктуру», — сказав український президент під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Ірландії.

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«Є дві системи на сьогодні. Я домовлявся з президентом Макроном і прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні, коли ми отримали SAMP/T. Не будемо зараз говорити, де знаходяться ці системи, але вони працюють, працюють чудово», — заявив Зеленський.

У ніч проти 19 липня Росія атакувала Україну 30-ма крилатими ракетами, однією авіаційною та 32-ма дронами-камікадзе «Шахед». Українські сили ППО збили 14 ракет та 23 безпілотники.

Наслідки російських обстрілів, Одеса, 19 липня 2023 © via REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Російські військові атакували критичну інфраструктуру та військові об’єкти,основним напрямком удару була Одещина.

Наслідки російських обстрілів, Одеса, 19 липня 2023 © via REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES

Влучання стались на території Одеського порту, було вражено складські приміщення, в області пошкоджені туристичні бази та готелі.

Наслідки російських обстрілів, Одеса, 19 липня 2023 © via REUTERS / UKRAINIAN INFRASTRUCTURE MINISTR

12 людям знадобилась медична допомога.

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