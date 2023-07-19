Для захисту Одеси потрібні додаткові системи ППО SAMP/T або Patriot — Зеленський
«Якби в нас були відповідні додаткові системи, то вони захистили б інфраструктуру Одеси, і не тільки портову інфраструктуру», — сказав український президент під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Ірландії.
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«Є дві системи на сьогодні. Я домовлявся з президентом Макроном і прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні, коли ми отримали SAMP/T. Не будемо зараз говорити, де знаходяться ці системи, але вони працюють, працюють чудово», — заявив Зеленський.
У ніч проти 19 липня Росія атакувала Україну 30-ма крилатими ракетами, однією авіаційною та 32-ма дронами-камікадзе «Шахед». Українські сили ППО збили 14 ракет та 23 безпілотники.
Російські військові атакували критичну інфраструктуру та військові об’єкти,основним напрямком удару була Одещина.
Влучання стались на території Одеського порту, було вражено складські приміщення, в області пошкоджені туристичні бази та готелі.
12 людям знадобилась медична допомога.
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