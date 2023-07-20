Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу Україні
Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги в галузі безпеки, щоб підтримати потреби України на полі бою. Пакет, який включає засоби протиповітряної оборони та боєприпаси, буде надано в рамках Ініціативи сприяння безпеці України.
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Як повідомляє Міністерство оборони Сполучених Штатів, допомога на загальну суму 1,3 мільярда доларів включає:
- Чотири національні передові зенітно-ракетні системи (NASAMS) і боєприпаси;
- Артилерійські снаряди калібру 152 мм;
- Обладнання для розмінування;
- Ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
- Phoenix Ghost і Switchblade Unmanned Aerial System (UAS);
- Високоточні авіаційні боєприпаси;
- Засоби виявлення БПЛА та радіоелектронної боротьби;
- 150 бензовозів;
- 115 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки;
- 50 тактичних автомобілів для відновлення техніки;
- Обладнання для безпеки портів і гаваней;
- Тактичні захищені системи зв'язку;
- Підтримка діяльності з навчання та технічного обслуговування.
Цей пакет заходів USAI підкреслює постійне зобов’язання США задовольнити нагальні потреби України шляхом надання критично важливих можливостей у найближчій перспективі, а також розбудови стійкої спроможності Збройних Сил України захищати свою територію та стримувати російську агресію в середньо- та довгостроковій перспективі.
Окрім цього у зв’язку з виходом Росії із Чорноморської зернової угоди Сполучені Штати також нададуть фінансову допомогу українським фермерам, а також сприятимуть альтернативним шляхам експорту українського зерна за кордон.
США з міжнародного розвитку USAID оголосило, що надасть загальної допомоги Україні на суму 750 мільйонів доларів США, з яких 500 мільйонів доларів буде спрямовано на гуманітарну допомогу та 250 мільйонів доларів на підтримку фермерів країни.