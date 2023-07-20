ДОПОМОГА СОЮЗНИКІВ

Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу Україні

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги в галузі безпеки, щоб підтримати потреби України на полі бою. Пакет, який включає засоби протиповітряної оборони та боєприпаси, буде надано в рамках Ініціативи сприяння безпеці України.

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Зенітний ракетний комплекс NASAMS.
Зенітний ракетний комплекс NASAMS. © REUTERS / INTS KALNINS
Автор тексту: Юлія Ромашкевич
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Як повідомляє Міністерство оборони Сполучених Штатів, допомога на загальну суму 1,3 мільярда доларів включає:

  • Чотири національні передові зенітно-ракетні системи (NASAMS) і боєприпаси;
  • Артилерійські снаряди калібру 152 мм;
  • Обладнання для розмінування;
  • Ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
  • Phoenix Ghost і Switchblade Unmanned Aerial System (UAS);
  • Високоточні авіаційні боєприпаси;
  • Засоби виявлення БПЛА та радіоелектронної боротьби;
  • 150 бензовозів;
  • 115 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки;
  • 50 тактичних автомобілів для відновлення техніки;
  • Обладнання для безпеки портів і гаваней;
  • Тактичні захищені системи зв'язку;
  • Підтримка діяльності з навчання та технічного обслуговування.

Цей пакет заходів USAI підкреслює постійне зобов’язання США задовольнити нагальні потреби України шляхом надання критично важливих можливостей у найближчій перспективі, а також розбудови стійкої спроможності Збройних Сил України захищати свою територію та стримувати російську агресію в середньо- та довгостроковій перспективі.

Окрім цього у зв’язку з виходом Росії із Чорноморської зернової угоди Сполучені Штати також нададуть фінансову допомогу українським фермерам, а також сприятимуть альтернативним шляхам експорту українського зерна за кордон.

США з міжнародного розвитку USAID оголосило, що надасть загальної допомоги Україні на суму 750 мільйонів доларів США, з яких 500 мільйонів доларів буде спрямовано на гуманітарну допомогу та 250 мільйонів доларів на підтримку фермерів країни. 

 

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