В Україні відбувся тур плейбек-театру. Записки до Бога від глядачів відвезли до Ізраїлю

Вістоньки з війни

Перформанси театру імпровізації представили глядачам у Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі та Львові. Їх організували спільно плейбекери України та Ізраїлю. Під час вистав також збирали побажання українців до Всевишнього, які потім доправили до Стіни Плачу. Про унікальну атмосферу, створену в кожному місті, сміливі ідеї та щемливі зізнання глядачів українській редакції RFI розповіли організатори туру — музикант із Ізраїлю Марат Майрович та лідер плейбек-спільноти Одеси Андрій Утенков.

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Як народилася ідея туру плейбек-театру?

Марат Майрович розповідає, що займається театром імпровізації 26 років:

— Натепер він існує в 80 країнах. Плейбек-театр — це дуже важливий театр. Плейбек перформанс — це коли актори слухають живі справжні історії глядачів, а потім створюють на базі цих історій мініспектаклі та відразу грають їх на сцені.

Шість років тому я став багато працювати з Україною. Під час пандемії ми з Андрієм Утенковим організували дистанційний дискусійний клуб «Півтори кімнати». Назва його виникла тому, що одна людина під час зуму сидить у своїй кімнаті і бачить тільки половину кімнати другої. У сумі якраз і виходить півтори кімнати. Цей клуб існував кілька місяців, але за час його роботи відбулося багато важливих подій. Зокрема, я зробив пропозицію моїй дружині.

Коли почалося повномасштабне вторгнення, ми зрозуміли, що потрібно терміново щось робити. Знову відродили дискусійний клуб: ми працювали з травмами людей, які вони отримали під час війни. А цього року вирішили зробити плейбек-тур Україною. Мені хотілося приїхати в Україну, зустріти людей, які потерпають від війни, зустріти друзів, яких тут в мене багато.

Марат Майрович та Андрій Утенков © Марат Майрович / Facebook

Організатор туру Андрій Утенков розповідає:

— Ми шукали ідею, як підтримати людей. І потім ми зрозуміли, якщо людина відчує, що її хтось бачить, хоча б одна особа, то зрозуміє, що вона не одна в цьому світі і може продовжувати активно жити. Тому в нас виникла ідея вістоньок. Це такі маленькі листи, які люди передавали поштою під час війн та катаклізмів — голубина пошта. І ці листи водночас особисті, інтимні, а з іншого боку, — дуже глибокі. Ми вирішили, що будемо возити вістоньки від одного міста до іншого, від людей до людей. І в кожному місті будемо грати перфоманси плейбек-театру з місцевими командами. З одного боку, ми листоноші, а з іншого, — ми об’єднуємо спільноти тих місць, куди приїздили. Марат зібрав листи від друзів в Ізраїлі, від україно-ізраїльської спільноти. У листах люди розповідали про складні ситуації та подолання труднощів, коли наприкінці з’являвся промінець світла та ресурс. І це стало початком нашого туру.

Які були відчуття під час першого перфомансу?

За словами Андрія Утенкова, під час першої вистави в Києві було четверо професійних плейбекерів та до тридцяти акторів зі спільноти:

— Ми видали їм листи — кому українською, кому англійською — і попросили піти до зали, прямо до людей. І вони одночасно вголос читали ці вістоньки. Потім актори змінювали місце в залі.

Виступ плейбек-театру у Києві Iana Korobenko

30-40% людей були на таких виступах уперше. І для них це були сильні відчуття: історії дуже проникливі, а ще й актори їх майстерно грають. Дуже емоційна була реакція, дуже потужна. Люди і плакали, і сміялися також.

Перфоманс плейбек-театру © Марат Майрович / Facebook

А потім ми просили людей з аудиторії писати листи до наступного міста, куди ми вирушали. Наприклад, глядачі з Києва писали у Харків.

Які історії від українців — українцям вам запам’яталися?

Як згадує Андрій Утенков, переважно це історії про війну, про душевний стан, які ніби передавали добру енергію:

— Наприклад, дівчина написала, що в неї хлопець у ЗСУ. І їхні рідкісні зустрічі для неї — це радість і водночас сум. Коли вона проводжала коханого, то навіть не дочекалася, поки рушить потяг, і поїхала додому. Та вже вдома вона намилилася милом, яке подарував боєць, і стояла під душем багато – багато часу. І плакала.

Виступ плейбек-театру Iana Korobenko

А ось, наприклад, історія геть інша: чоловік у листі згадував, як він маленьким уперше поїхав на море. Як він біг до моря і не розумів, як може бути така велика вода, як на нього стрибали бризки. Це момент зустрічі з чимось великим.

Ще одна жінка згадувала, як в неї не вийшло поїхати до Болгарії через те, що зламався телефон. І вона вимушена була вернутися додому, до батьків. Але в неї сталася така емоційна зустріч з батьками, вона ніби з ними наново познайомилася. І це дало їй стільки енергії, що ніяких ретритів більше було не потрібно.

У іншого чоловіка друг — кіборг з донецького аеропорту. Він, безсумнівно, крутий боєць, але зараз на фронті йому вже дуже складно. Він просить повернути його додому, та боїться, що повноцінно жити в мирі він вже не зможе.

Ці маленькі листи начебто без адресата. Але коли їх читали, здавалося, що це написали прямо мені. І я відчував, що ці рядки так мене торкаються, що щоразу виникали сльози.

Перформанс плейбек-театру Iana Korobenko

Чим відрізнялися перформанси у різних містах?

За словами Андрія Утенкова, подорожуючи містами, плейбекери відчували себе мандрівними артистами:

— Коли ми їхали від міста до міста, ми відчували себе середньовічними менестрелями, українськими кобзарями. Тобто бродячими артистами, які переміщуються між населеними пунктами, сідають зі струнним інструментом і переповідають мешканцям казки, історії, легенди, останні новини. І передають людям маленькі записочки один від одного.

У Харкові відчуття були суперечливі, як у містичному серіалі «Твін Пікс». З одного боку, місто дуже охайне, усюди величезні композиції з квітів. Діти, морозиво, газони. Але як починаєш говорити з людьми, виникає відчуття, що простір рветься — і назовні видирається щось жахливе. Адже обстріли тривають постійно, і страх і біль нікуди не сховати.

Виступ плейбек-театру в Харкові © Марат Майрович / Facebook

Київ після перфомансу та історій ми порівняли з серцем, яке намагалися уразити стрілами. Але воно своєю силою відштовхнуло їх, ще зміцнішало і продовжує битися.

Марат Майрович згадує іншу історії, що трапилась в Одесі:

— По-перше, це місто, де живе Андрій. Зазвичай плейбек-театр — це невеликий зал, на 60-70 людей. Тут же було 150.

Виступ плейбек-театру в Одесі © Марат Майрович / Facebook

Ми давали виставу, коли Пригожин почав свій бунт у Росії. І тому настрій, з одного боку, був у людей піднесений, а з іншого боку, — усі розуміли, що все одно люди гинуть і страждання у світі менше не стає.

Для нас ця подорож була одним процесом, а люди в кожному місті бачили свою частину історії.

У Києві це була історія про страх того, «що я так змінився, що не зможу повернутися додому»; у Харкові — «що я повернувся, а мій дім зруйнований»; в Одесі — «що я хочу повернутися додому, але мій дім не тут».

У Дніпрі ж в історіях люди почали жартувати. Там уже відчувалося, що вони бачать вихід, шукають шляхи до кращого майбутнього. Глядачі почали розмірковувати, що буде з країною та з ними після війни, про кінцеву мету, про фінальну точку шляху.

А у Львові все якось «закруглилось». Люди щиро розповіли про внутрішні конфлікти. У жінки з Луцька мати давно працює в Москві, у неї там бізнес. Для іншої дівчини, мисткині, пітерський Ермітаж став поштовхом для початку творчої діяльності. І вони картають себе за такі зв’язки з країною-агресором. Наріжним каменем стали дві історії, які розповіли російськомовний письменник із Харкова та дівчина зі Львова. Він скаржився на дискримінацію російськомовних на Галичині, вона ж — на стигматизацію україномовних в Одесі до початку вторгнення. Але вони разом стояли на сцені та приймали одне одного.

Виступ плейбек-театру у Львові © Марат Майрович / Facebook

Але і це ще був не кінець шляху. У кожному місті ми збирали «Вістоньки до Бога». Це маленькі записочки, де людина просила щось для себе, для міста, для країни. Але ми і досі не знаємо і не дізнаємося, що в них. І я мав відвезти їх до себе на Батьківщину, до Ізраїлю, та покласти між каменями в Стіні Плачу, щоб побажання збулись.

Це відбувалося на мій день народження. Ми поїхали до Стіни Плачу з друзями. Я залишив між камінцями всі-всі вістоньки. У Єрусалимі моя подорож завершилася.

Марат Майрович біля Стіни Плачу © tziporahlitman_ph

Вістоньки до Бога © tziporahlitman_ph

Для мене ця подорож була про те, у що я вірю у плейбек-театрі. Та й взагалі про те, у що я вірю у житті. Це була подорож про зв'язок між людьми, про близькість навіть на відстані.

Коли ми ділимося своїми історіями з іншими людьми, це змінює наш світ. Коли ми з цього робимо мистецтво, наш світ стає кращим. Адже, на мою думку, навіть біль зменшується, коли його поділяють інші, які можуть його зрозуміти. І жах: його також можна частково зрозуміти за допомогою мистецтва.

Тур плейбек-театру в Україні © Марат Майрович / Facebook

Але головне: нам потрібен контакт — разом, нам потрібні сльози — разом, нам потрібен сміх — разом. Нам потрібно, щоб нас бачили. Нам потрібно бачити інших. Нам потрібно бути разом.