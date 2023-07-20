Ракетні удари та атака безпілотників: наслідки нічного обстрілу
Вночі РФ випустила по Україні сім крилатих ракет «Онікс», чотири крилаті ракети Х-22, три крилаті ракети «Калібр», п'ять крилатих ракет «Іскандер-К» та 19 безпілотників «Shahed». Сили ППО збили два «Калібри», три «Іскандери» та 13 дронів.
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У Миколаєві в результаті обстрілів щонайменше 5 багатоповерхівок були пошкоджені. Наразі відомо про 19 постраждалих, з них двоє госпіталізовані, зокрема дитина.
В Одесі внаслідок російської атаки зруйнована адмінбудівля та пошкоджені будинки, здійнялася пожежа на площі 300 кв.м. Відомо про щонайменше четверо постраждалих, ще одна людина може перебувати під завалами, повідомив міський голова Труханов.
У Сумах дрон влучив у будівлю дитячого табору, одна жінка отримала поранення. На Чернігівщині у Семенівці безпілотники влучили у житлові будинки, кількість постраждалих уточнюють.
Також вночі під обстрілом був Суворовський район у Херсоні та Нікопольщина в Дніпропетровській області. Пошкоджені будівлі, постраждалих немає.
Сьогодні зранку російські війська обстріляли прикордонне місто Вовчанськ на Харківщині, у результаті загинув цивільний чоловік. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.