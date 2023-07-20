Ракетні удари та атака безпілотників: наслідки нічного обстрілу

РОСІЯ АТАКУЄ МИРНИХ

Вночі РФ випустила по Україні сім крилатих ракет «Онікс», чотири крилаті ракети Х-22, три крилаті ракети «Калібр», п'ять крилатих ракет «Іскандер-К» та 19 безпілотників «Shahed». Сили ППО збили два «Калібри», три «Іскандери» та 13 дронів.

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У Миколаєві в результаті обстрілів щонайменше 5 багатоповерхівок були пошкоджені. Наразі відомо про 19 постраждалих, з них двоє госпіталізовані, зокрема дитина.

Наслідки обстрілів, 20 липня 2023 REUTERS - STRINGER

В Одесі внаслідок російської атаки зруйнована адмінбудівля та пошкоджені будинки, здійнялася пожежа на площі 300 кв.м. Відомо про щонайменше четверо постраждалих, ще одна людина може перебувати під завалами, повідомив міський голова Труханов.

Наслідки обстрілів, 20 липня 2023 via REUTERS - STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

У Сумах дрон влучив у будівлю дитячого табору, одна жінка отримала поранення. На Чернігівщині у Семенівці безпілотники влучили у житлові будинки, кількість постраждалих уточнюють.

Наслідки обстрілів, 20 липня 2023 via REUTERS - STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

Також вночі під обстрілом був Суворовський район у Херсоні та Нікопольщина в Дніпропетровській області. Пошкоджені будівлі, постраждалих немає.

Наслідки обстрілів, 20 липня 2023 via REUTERS - NATIONAL POLICE OF UKRAINE

Сьогодні зранку російські війська обстріляли прикордонне місто Вовчанськ на Харківщині, у результаті загинув цивільний чоловік. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.