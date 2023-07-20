Росія атакує портову інфраструктуру України: яку мету мають окупанти

під ударом Одеса та Миколаїв

Останніми днями російські війська завдають масованих ракетних ударів по Одещини та Миколаївщині. Цілять вони по портовій інфраструктурі, задіяній у зерновій угоді, яку зірвала сама ж РФ. Президент Володимир Зеленський наголошує, що Москва свідомо б’є по цих об’єктах.

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Росіяни мають декілька цілей

На думку капітана 1-го рангу запасу ЗСУ, заступника начальника штабу ВМС ЗСУ в 2004–2020-х роках Андрія Риженка, росіяни зараз знищують портову інфраструктуру, яка забезпечує роботу зернової угоди, тому що російський президент Володимир Путін розуміє, що під тиском Туреччини, ООН, США та інших за декілька тижнів він погодиться продовжити її дію:

— Але тоді Україна вже не буде готова відвантажувати продукцію, тому що багато чого буде знищено росіянами. Й однією із цілей є враження потенційних об’єктів зернової угоди на перспективу, щоби економіка України зазнавала збитків і після війни. Росія розуміє, що не зможе контролювати цю територію, а коли вони не можуть контролювати, вони знищують там усе. Також у них є бажання пожвавити свою торгівлю, але є перепони у вигляді санкцій, зокрема, відключення їхніх банків від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Нещодавно Путін заявляв, що погодиться продовжити «зернову угоду», але після виведення з-під санкцій постачань російських зерна й добрив на світові ринки, підключення банків до SWIFT і припинення всіх обмежень.

Пошкоджений російським рактеним обстрілом термінал в порту Одещини, 19 липня 2023 року. © via REUTERS / UKRAINIAN INFRASTRUCTURE MINISTR

Кремль планував атаку під зрив зернової угоди, вважає військово-політичний оглядач Олександр Коваленко:

— При цьому російська пропаганда називає ці удари помстою за Кримський міст. Але це брехня. Тому що такі удари не проводяться зненацька, вони плануються заздалегідь. Потрібно прокласти маршрут та прописати координати в дронах-камікадзе та ракетах. Підготувати морські та авіаційні носії цих ракет та майданчики для пуску дронів. Тобто це процес, який займає деякий час. Навіть постійні удари, які вчиняли росіяни протягом травня, це був заздалегідь спланований графік. Тобто цей удар ніяк не пов’язаний із Кримським мостом, це пов’язано саме з розривом угоди.

На думку військового експерта, удари по портовій інфраструктурі — елемент тиску й терору з примусу продовження зернової угоди, але на умовах Росії.

Та він вбачає в діях РФ не лише економічну, а й військово-політичну мету. На його думку, Кремлю необхідно змусити України напряму домовлятися з російськими представниками про продовження зернової угоди:

— РФ хоче зробити перший крок до початку мирних перемов із Україною, щоби пішли перші саме двосторонні контакти щодо мирних перемов, що допоможе заморозити активну фазу війни. Кремлю зараз дуже необхідна заморозка, тому що вона витрачає колосальні сили й не встигає компенсувати втрати. Він програє і йому потрібна пауза на рік-два. Це такий сценарій розвитку подій, що Росія це робить не стільки заради зернової угоди, скільки щоби підготувати підґрунтя для підготовки перемов щодо миру.

Наслідки російських обстрілів, Одеса, 19 липня 2023 © via REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES

Потрібно захистити Південь

Ракетна атака по Одещині в ніч проти 19 липня стала однією з найбільших від початку повномасштабного вторгнення РФ. Як повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк російські військові застосували нову тактику. Ворог використовував максимально різні види зброї, зокрема складні для збивання ракети типу «Онікс» та «Х-22». Їх запускали разом із «Калібрами» однаковим маршрутом, щоби «пробити» українську ППО.

Як каже Андрій Риженко, у травні пріоритет з посилення ППО був наданий Півночі та Києву, адже столицю дуже сильно обстрілювали. Тепер задля захисту портів слід наростити сили ППО на Півдні:

— Відомо, що США оголосила черговий пакет допомоги, куди входять чотири ЗРК NASAMS, які можуть збивати, зокрема, і ракети «Онікс». Логістика в нас уже добре налагоджена, тож якщо допомога оголошена, думаю, протягом тижня вони будуть у нас.

Зенітний ракетний комплекс NASAMS. © REUTERS / INTS KALNINS

Коментуючи масштабний обстріл, Президент України Володимир Зеленський заявив, що для захисту Одеси та припортового регіону області з повітря Україні потрібні додаткові системи протиповітряної оборони SAMP/T або Patriot

З ним погоджується Олександр Коваленко. Він наголошує, що в Україні є непогана ППО, але в нас дуже мало комплексів великого радіусу дії:

— А саме комплекси SAMP/T або Patriot здатні перехоплювати ракети Х-22 та «Онікс», якими вони активно обстрілюють південь. Для Одеси нам потрібна хоча б батарея ЗРК Patriot на 6 пускових, щоби задіяти її проти таких складних цілей.