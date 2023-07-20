Українська армія вже почала використовувати касетні боєприпаси, які передали США

ОЗБРОЄННЯ КОНТРНАСТУПУ

Про це пише видання The Washington Post. Зазначають, що використовувати американські касетні снаряди ЗСУ почали на південному сході України.

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Таку інформацію видання публікує, покликаючись на українського чиновника, який поспілкувався з журналістами на умовах анонімності. Офіційного підтвердження застосування касетних боєприпасів від української влади поки не надходило.

Українські військовослужбовці ведуть вогонь по російських військах REUTERS - STRINGER

За словами співрозмовника The Washington Post, за допомогою цих снарядів українські воїни сподіваються розбити укріплення позицій росіян, які сповільнили літній наступ ЗСУ.

«Окрім передових позицій на південному сході України, касетні боєприпаси, як очікується, також будуть застосовувати поблизу міста Бахмут, яке контролює Росія, — місця найтривалішої та найкривавішої битви у війні», — йдеться у тексті.

Українські військовослужбовці готуються обстріляти позиції Росії з гаубиці M777 © AP / Evgeniy Maloletka

18 липня командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що касетні вже в Україні і їх почнуть використовувати «протягом кількох днів». А журналісти BBC підтвердило, що бачили призначені для цього гаубиці M777 на позиціях навколо Бахмута.