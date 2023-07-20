«У Бога для мене є гарний план»: як хлопець на протезі підкорив Говерлу

ЖИТТЯ ПІСЛЯ ТРАВМИ

Давид Ярмошик народився та виріс у невеличкому містечку Українськ Донецької області. Тут здобув вищу освіту та планував зробити успішну кар’єру на шахті. Але всі плани зазнали краху під час однієї з робочих змін під землею. Тоді багатотонна плита впала хлопцю на ногу — і розтрощила її вщент.

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Давид згадує, що тоді проходив університетську практику на шахті в Павлограді:

— Ми перевантажували тритонну деталь, підійняли її. Але під час маневру вона впала і придавила мені ногу. Ми припустилися помилки, бо коли вона почала падати, потягнули на себе. Якби потягнули ще сильніше, то мене взагалі б ніхто не рятував.

Давида відразу підняли нагору і відправили до лікарні. Спеціалісти гірничорятувальної служби заспокоювали хлопця, кажучи, що вже за місяць він знову буде бігати. Але в лікарні, як він згадує, після наркозу прокинувся вже без ноги:

— Спочатку було важко зрозуміти, який тепер сенс життя. Бо вмить усі мої плани зламалися, усе моє життя рухнуло. Важко не лише від фізичного болю, але й морального. Бо вчора в тебе був план на життя, а сьогодні ти банально не можеш себе обслуговувати.

На той момент хлопцю було двадцять, до закінчення університету залишався лише рік:

— Але в мене була колосальна підтримка сім’ї та оточення. Рідні та друзі завжди були поряд. Це сталося під час карантину, тоді сторонніх не пускали до лікарень, але мені дозволили відвідування. У мене постійно в палаті хтось знаходився, іноді по сім людей приходили, хтось із дітьми. Усі щось розповідали, кричали, сміялися — і від цього ставало легше.

Давид Ярмошик © Фото з особистого архіву

Про подію на шахті дізнався і куратор групи, у якій навчався Давид. Викладач вмовив хлопця не кидати навчання та отримати диплом:

— Звісно, під землею я вже не зможу працювати. Але я можу працювати в управліннях, адміністраціях, тому вирішив все ж таки закінчити магістратуру.

Після лікування Давид став на чергу, щоб отримати протез в Україні. Але почалася повномасштабна війна. Тоді хлопець згадав про безплатне протезування в Латвії та поїхав туди. Із першого разу дістатися місця призначення не зміг, бо на кордоні його не пропустили через відсутність дозволів:

— Я не встиг після травми потрапити до військкомату. Тобто у мене було написано в приписному, що я військовозобов'язаний. І прикордонники мене на милицях розвернули та відправили додому.

Потрібні документи Давид вирішив зробити в найближчому прикордонному місті:

— На блокпосту я запитав у поліцейського, де тут військкомат. Мені сказали, що я сам на милицях не дійду, бо потрібно подолати понад сім кілометрів, а громадський транспорт уже не ходить.

Тоді правоохоронці вирішили допомогти хлопцю і відвезли його в потрібне місце:

— Цей поліцейський супроводжував мене весь час, тому комісію я пройшов за дві години, хоча зазвичай люди витрачають на це по кілька днів. І такі дива трапляються у моєму житті щодня, треба лише їх помічати.

За кілька годин хлопець уже знову стояв на кордоні — із потрібними документами та мріями про нову ногу.

У Латвії Давиду допомогли знайти житло та опанувати протез. Потому влаштували на роботу в реабілітаційний центр. Тепер хлопець допомагає створювати протези та бачить свою місію в тому, аби надихати інших людей, які втратили кінцівки:

— Тепер я працюю у протезному центрі, спілкуюся з людьми, які перенесли подібні травми. Тобто, знаєте, коли доктор на двох ногах із двома руками каже, що все буде добре, то пацієнт не дуже в це вірить. А я можу на власному прикладі показувати людям, що життя триває і воно прекрасне.

Давид Ярмошик під час роботи у реабілітаційному центрі © Фото з особистого архіву

Нещодавно хлопець піднявся на Говерлу. Така мрія з’явилася в нього ще в лікарні, майже відразу після ампутації:

— Один із реабілітологів постійно мені казав, що є люди, які на двох протезах підіймаються на Еверест, а в мене лише однієї ноги немає. Тому я також захотів це зробити.

До здійснення мрії Давид додатково не готувався, усе сталося мимоволі:

— Я був у відпустці з родиною і не планував підійматися в гори. Але там зустрів знайомого, який запропонував зробити це разом. За умови, якщо буде гарна погода.

Давид Ярмошик під час сходження © Фото з особистого архіву

Так Давид опинився у підніжжя найвищої гори України:

— Було трохи складненько йти, бо немає рівної ділянки. Але в мене було колосальне бажання це зробити, тому я не звертав уваги на складнощі. Тобто у мене завжди так: якщо треба щось зробити, то я роблю це по максимуму. І тільки вперед.

На те, аби підняти на Говерлу, хлопець витратив майже чотири години, ще три години спускався.

— Усі люди під час сходження втомлюються, та в них болять ноги. А я лише втомився і в мене нічого не боліло, — сміється хлопець. — Бо залізо боліти не може.

Давид Ярмошик на Говерлі © Фото з особистого архіву

Давид зізнається, що раніше в нього не було такої сильної мотивації щось робити. Після травми життя відкрилося для нього з іншого боку:

— Я кожного разу роблю собі своєрідний виклик, зможу я це зробити чи ні?

Наступною вершиною, яку мріє підкорити Давид, є Еверест. Але сходження на цю гору потребує серйозної фізичної та моральної підготовки:

— На Говерлі я записав відео, у якому сказав, що тепер можна і на Еверест. Це не в планах сьогодні – завтра, але колись... У житті немає нічого неможливого. Головне, самого себе не зупиняти й не списувати. Травма була дана недарма. З нею у мене відкрилися певні можливості. Я знаю, що в Бога є для мене дуже хороший план.

Давид Ярмошик під час сходження © Фото з особистого архіву