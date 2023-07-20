1,5 мільярда доларів Україна отримає від Світового банку під гарантії Японії

КОШТИ ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ

Світовий банк надасть Україні таку позику під гарантії японського уряду.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму телеграмі.

«Україна отримає 1,5 млрд доларів позики від Світового банку під гарантії уряду Японії. Щойно відповідну угоду підписали Світовий банк і Мінфін під час нашої зустрічі з Віцепрезиденткою Світового банку Антонеллою Бассані», — написав він.

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Україна отримає 1,5 мільярда доларів від Світового банку © Денис Шмигаль / Telegram

Також він пояснив, що ці кошти будуть спрямовані зміцнення соціального захисту, допомоги людям під час війни та для відновлення економіки.

«Загалом Група Світового банку спільно з партнерами мобілізували для допомоги Україні 34 млрд доларів. З них понад 22 млрд доларів уже надійшли до бюджету. Особливо вдячні за найбільший в історії Банку інвестиційний проєкт PEACE in Ukraine, який допомагає фінансувати соціальні виплати та пенсії. Цінуємо нашу тісну співпрацю та розраховуємо на подальші спільні проєкти для відновлення та розвитку України», — зауважив Шмигаль.

Як раніше повідомлялося, світовий банк підрахував, що Україні на повоєнне відновлення необхідно щонайменше 411 мільярдів доларів. Але такі висновки були зроблені на основі обсягів збитків, завданих росіянами лише за перший рік повномасштабного вторгнення. Тож, цифри не остаточні.