Міністр культури України Олександр Ткаченко подав у відставку

кадрові перестановки

Перед тим президент Володимир Зеленський попросив українського прем'єр-міністра розглянути йому заміну.

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Заяву про відставку Ткаченко подав ввечері 20 липня, про що повідомив у своєму телеграм-каналі.

Міністр наголошує, що зробив це до заяви президента України.

«Приніс сьогодні ввечері Прем’єру заяву про відставку, через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни. Лише потім здивувався заяві Президента щодо цього ж питання. Культура під час війни важлива, бо це війна не тільки за території, а за людей, а люди – це наша пам'ять, історія, мова, творчість попри війну, спадщина і минуле заради майбутнього», – йдеться у повідомленні.

До повідомлення Ткаченка, Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики. Він зазначив, що музеї, культурні центри, символи, серіали – це важливо, але зараз є інші пріоритети, і попросив главу уряду Дениса Шмигаля знайти позабюджетні кошти на актуальні культурні проєкти.

Останнім часом міністра культури Ткаченко критикували за недоцільну витрату коштів на проєкти, які не є першочерговими під час повномасштабної війни в Україні.

Так, Мінкульт отримав згоду Державної інспекції архітектури та містобудування на заміну радянського серпа і молота на щиті монумента «Батьківщина-мати» на український тризуб. На реалізацію проєкту має піти 28 мільйонів гривень. І хоча, за словами Ткаченка, ці витрати покриють завдяки підтримці донорів, політики, волонтери та військові звернули увагу на те, що ці кошти могли би піти на потреби військовим.

Також українців обурило те, що держава збирається профінансувати 53 кінопроєкти на суму близько 400 мільйонів гривень. Сам Ткаченко пояснював, що тематика більшості фільмів є актуальною – російсько-українська війна. Та серед тендерів було замовлення за 33 млн грн з бюджету на створення серіалу «ПГТ Інгулець» про харківських айтівців та президента ФК «Інгулець» Олександра Поворознюка.

Крім того, Верховна Рада підтримала фінансування на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду. Глава Мінкульту назвав доречним рішення витратити на це під час війни понад 500 мільйонів гривень із держбюджету.