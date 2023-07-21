Російські «Калібри» влучили в зерновий склад на Одещині: є постраждалі

знищення зернової інфраструктури

Внаслідок чергової ракетної атаки росіян знищено 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. Дві людини отримали поранення.

Росіяни ракетами влучили у зерновий термінал на Одещині, 21 липня 2023 року.

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Про повідомляє керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він зазначив, що це вже четверта протягом тижня атака країни-терориста на Одеську область.

«На світанку росіяни випустили ракети типу «Калібр» з ракетоносія, який вночі вивели на чергування у Чорне море. На жаль, є влучання в термінали з зерном одного з агропідприємств Одеської області. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю», — повідомив Кіпер.

Як повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, в зерновий термінал росіяни влучили двома ракетами «Калібр». Ще одна ракета ворога вдарила вже під час проведення рятувальних робіт після перших влучань.

За даними місцевої влади, внаслідок вибуху постраждали дві людини, їм надали всю необхідну медичну допомогу.

Напередодні російська армія випустила по Україні сім крилатих ракет «Онікс», чотири крилаті ракети Х-22, три крилаті ракети «Калібр», п'ять крилатих ракет «Іскандер-К» та 19 безпілотників Shahed. Найбліьші руйнування зазнали Одеська та Миколаївська області, є загиблі та багато постраждалих.