Українці, які самостійно відремонтували пошкоджено житло, зможуть отримати компенсацію

єВідновлення

Йдеться про відшкодування за пошкодження житла в Україні внаслідок агресії РФ. Відповідні зміни до програми «єВідновлення» внесли на засіданні Уряду, 21 липня.

Наслідки обстрілів РФ в місті Одеса. Україна, 19 липня 2023 року.

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Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у телеграм.

Засідання Уряду, 21 липня 2023 року. © Денис Шмигаль / Telegram

Він зазначив:

— Дав завдання Мінінфраструктури й Мінцифри детально прокумунікувати, як саме виглядатиме механізм компенсації. Розраховуємо, що він буде готовий восени.

Виплачувати компенсацію розпочнуть вже після розробки відповідного механізму. Сума відшкодування залежатиме від ступеня пошкоджень.

Програма «єВідновлення» стартувала в Україні 10 травня. З її допомогою громадяни можуть отримати грошову компенсацію на відновлення житла, пошкодженого внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Під час запуску програми йшлося про житловий фонд, який потребує незначного ремонту, як-от: заміна вікон, дверей, ремонт покрівлі тощо.

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18 липня у пресслужбу «Дії» повідомили про тестування розширення «єВідновлення». Зокрема, подача заяви на компенсацію стала можливою для деяких власників повністю зруйнованого житла.

«Українці, чиї домівки були знищені через російську агресію, зможуть подати заяву в застосунку Дія та отримати компенсацію. Тестуємо послугу на Київщині, щоб потім масштабувати на інші області», — зауважили в «Дії».

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та очільниця Агентства США з міжнародного розвитку USAID Саманта Пауер. © Михайло Федоров / Telegram

18 липня віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що українці подали вже 27 461 заяву про пошкоджене майно. Під час спільного з очільницею Агентства США з міжнародного розвитку USAID Самантою Пауер візиту у Бучу він зауважив:

— Вже 1 403 українські сім’ї одержали виплати на суму в понад 115 мільйонів гривень. Днями стартуємо бета-тест другого етапу «єВідновлення» — компенсації за зруйноване майно.