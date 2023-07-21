довгоочікувані літаки

Однак в США вважають, що одні лише винищувачі навряд чи зможуть внести зміни в хід російсько-української війни.

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Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі в ефірі FOX News.

«F-16 будуть поставлені в Україну, ймовірно, ближче до кінця року. Але, за нашою оцінкою, одні F-16 не зможуть внести зміни (на полі бою, — ред.). Їм (ЗСУ, — ред.) справді найбільше необхідна артилерія. І тому президент США прийняв непросте рішення про передачу касетних боєприпасів. Вони вистрілюють тисячі снарядів на день. Це справжня перестрілка», — заявив він.

За словами Кірбі, ЗСУ найбільше потребують артилерії, амуніції, ППО та броні — танків та БМП.

«По всіх цих пунктах ми надали неймовірну кількість допомоги і, відверто кажучи, з безпрецедентною швидкістю. Це чотири напрямки, які їм потрібні. Якщо ви подивіться на пакети допомоги, як той, що ми оголосили вчора, — і буде ще один найближчим часом — ви побачите, що ми дійсно намагаємося надати їм ці можливості», — додав координатор.

Він також додав, що постачання літаків будуть ефективні лише в комплексі з іншою зброєю, яка потрібна для ЗСУ.