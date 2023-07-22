АТАКА БПЛА

Вибухи в Криму: безпілотники атакували нафтобазу й аеродром під Сімферополем

Російська окупаційна «влада» Криму повідомляє про атаку БПЛА в Красногвардійському районі, телеграм-канали пишуть про «прильоти» по аеродрому і нафтобазі в Жовтневому під Сімферополем.

Село Октябрське, залізнична станція «Елеваторна» © Фото: t.me/typicalcrimea

Автор тексту: Ігор Сьомко

Реклама Читати продовження Так званий «глава» тимчасово окупованого українського півострова Сергій Аксьонов написав, що інфраструктурні об'єкти Красногвардійського району Криму атакували українські БпЛА. На місці працюють представники російського МНС. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відео «прильотів» у Сімферополі. «Суспільне. Крим» пише, що у селі Октябрське Красногвардійського району неподалік залізничної станції «Елеваторна» місцеві жителі бачили вибухи. Також Аксьонов визнав, що внаслідок БпЛА детонує склад. Наразі ухвалено рішення евакуювати населення в радіусі 5 кілометрів у пункти тимчасового розміщення. Також вирішено призупинити рух на Кримській залізниці. Після перших вибухів у Криму росіяни перекривали Кримський міст. Наразі рух відновили. Завантажити додаток