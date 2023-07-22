Розмінування території України після розв’язаної Росією війни займе 757 років

НАЙЗАМІНОВАНІША КРАЇНА СВІТУ

Україна визнана найбільше замінованою країною у світі за даними аналітичного центру Globsec. За нинішніх темпів розмінування України займе 757 років, адже майже 30% території країни можуть бути заміновані після інтенсивних бойових дій.

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Вибухонебезпечні предмети забруднили територію країни розміром приблизно з Флориду чи Уругвай. На розмінування знадобляться десятки років та мільярди доларів. Про це повідомляє видання The Washington Post.

Фахівці зазначають, що близько 174 тис. кв. км території України потребують розмінування через залишки вибухонебезпечних предметів від російських окупаційних військ. Територія України стала найбільше замінованою у світі, випередивши Афганістан і Сирію. Найбільше мінування стосується Харківської та Херсонської областей.

Нині Україна намагається протидіяти мінній загрозі за допомогою близько 500 команд з розмінування, в яких залучені до 5 тисяч військових інженерів та саперів. Хоча бойові дії, що тривають, унеможливлюють точні дослідження. Однак, за поточними темпами роботи, для очищення замінованої території знадобиться понад сім століть.

Зазначимо, від початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022-го року до липня 2023-го Організація Об’єднаних Націй зафіксувала 298 загиблих серед цивільного населення від вибухонебезпечних предметів, 22 з них – діти.