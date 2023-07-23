Знищили Палац культури, в якому надавали медичну допомогу: росіяни обстріляли касетними боєприпасами Часів Яр

ОБСТРІЛИ РФ

Армія РФ вдарила касетними боєприпасами та знищила Палац культури у Часовому Ярі на Донеччині. Будівля використовувалась як міський гуманітарний штаб та місце надання медичної допомоги.

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Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко:

— Рятувальники ДСНС виїхали на місце події, але були вимушені припинити роботу через російський обстріл. Будівля Палацу культури згоріла, у ній окупанти знищили незначний запас гуманітарної допомоги та медичне обладнання.

За попередньою інформацією жертв серед людей немає.

У суботу, 22 липня, росіяни також атакували Донецьку область касетними боєприпасами. Під час обстрілу поранення отримав оператор німецької державної медіакомпанії Deutsche Welle.

Нагадаємо, росіяни у ніч на 23 липня вчергове обстріляли Одесу — влучили в будинки і храм. Є загиблий і постраждалі.