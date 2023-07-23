Нічна атака на Одесу: росіяни завдали наймасштабніший удар по центру міста від початку війни

НІЧНИЙ ТЕРОРИЗМ РФ

В ніч на неділю, 23 липня, російські війська завдали комбінований ракетний удар по історичному центру Одеси. Це стало наймасованішим обстрілом від початку великої війни.

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Росія вдарила по місту п’ятьма видами ракет. Внаслідок атаки щонайменше одна людина загинула і 22 постраждали. Зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор та інші історичні будівлі.

Спасо-Преображенський кафедральний собор © Костянтин Ліберов

Також у місті зруйновано шість житлових будинків, зокрема і багатоквартирних. Понівечено десятки автівок. В багатьох будівлях вибиті вікна, пошкоджені дахи та фасади.

Наслідки російських обстрілів в Одесі. 23 липня 2023 року © REUTERS / Serhii Smolientsev

За даними ОК «Південь», російські війська били по регіону крилатими ракетами Х-22 з літаків Ту22м3, а також «Калібрами», «Оніксами», «Іскандер-К», а також балістичними «Іскандер-М». З запущених загарбниками 19 ракет сили ППО збили дев’ять.

Наслідки російських обстрілів в Одесі. 23 липня 2023 року © Костянтин Ліберов

Україна неодмінно дасть відповідь російським терористам. Про це заявив президент України Володимир Зеленський:

— Ракети проти мирних міст, проти житлових будинків, собору... Жодного виправдання російському злу бути не може. Як і завжди, це зло програє. І за Одесу обовʼязково буде відповідь російським терористам. Вони відчують цю відповідь.