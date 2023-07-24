Відновити сполучення вже до кінця 2023 року — Ryanair розглядає ймовірність польотів в Україну

ЦИВІЛЬНА АВІАЦІЯ

Авіарейси в Україну можуть частково відновити до кінця 2023 року. Про це повідомив виконавчий директор ірландської авіакомпанії Ryanair Майкл О’Лірі.

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Як він зазначив у інтерв'ю Інтерфакс-Україна, таку можливість розглядають за умови успішних переговорів України щодо часткового відкриття повітряного простору. В такому разі планують запустити невелику кількість рейсів уже до кінця поточного року.

«Розглядаємо два плани: один - коли війна закінчиться і все відкриється в один чи два дні. І другий, найбільш імовірний, згідно з яким ми можемо запланувати невелику кількість рейсів уже наприкінці цього року», — цитує видання слова Майкла О’Лірі.

Літаки компанії Ryanair AP - Arne Dedert

Він зауважив, що прикладом відновлення авіасполучення з країною навіть за умови бойових дій може слугувати Ізраїль. Адже попри те, що там періодично відбуваються ракетні перестрілки з Палестиною, цивільна авіація успішно виконує рейси.

«Літаки сідають щодня в Тель-Авіві, який розташований лише за 10 хвилин їзди від Західного берега, звідки запускають ракети. Було визначено, що літати безпечно, й вони (місцева влада — ред.) можуть захистити літак. Тому я не бачу причин, чому ми не можемо повернути рейси (в Україну — ред.)», — зауважив глава Ryanair.

Як зазначають, О'лірі спирається на інформацію про те, що над тим, щоб відновити рейси в Україну нині активно працює Мінвідновлення. Йдеться про польоти до аеропортів Києва та Львова. Але, зауважив, що це можливо тільки в тому випадку, якщо Україні вдасться переконати у безпечності цих рейсів EASA — Європейську агенцію авіаційної безпеки та страхові компанії.

Boeing 737 компанії Ryanair AP - Armando Franca

Як повідомляли раніше, ірландська авіакомпанія зобов'язалася відновити авіасполучення з Україною за низькими тарифами протягом восьми тижнів після відкриття повітряного простору. Так, Ryanair збирається розмістити в Києві, Львові та Одесі до 30 нових Boeing 737 MAX вартістю понад 3 мільярдів доларів. При цьому вони готові здійснювати до шестисот рейсів на тиждень. Окрім того, планують запустити ще й внутрішні польоти між Києвом, Львовом та Одесою за умови готовності аеропортів.