Держбюро розслідувань затримало колишнього одеського військкома Борисова

ІМЕНЕМ ЗАКОНУ

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) та прокурори Офісу головного прокурора (ОГП) затримали колишнього керівника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова. Його підозрюють у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та в умисному ухиленні від несення служби.

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Про це повідомили на офіційній сторінці ДБР. Підозру Євгенові Борисову оголосили минулої суботи, 21 липня. але він намагався уникнути відповідальності.

«Колишній посадовець намагався втекти від слідства, при цьому він використовував елементи конспірації – змінював номери телефонів, автомобілів, місце розташування тощо», — пише пресслужба ДБР.

За два дні активних пошуків Євгена Борисова таки затримали у Києві. Якщо до цього, після обрання запобіжного заходу, він мав би можливість внести заставу, але спроба втекти від правосуддя позбавила екс-військкома такого шансу.

Колишній керівник Одеського обласного ТЦК Євген Борисов © Одеський обласний ТЦК та СП/ Facebook

«Нагадаємо, під час досудового розслідування Бюро зібрало величезний власний масив доказової бази. Проте для повноцінного та неупередженого розслідування вивчались й повідомлення ЗМІ. Також будуть досліджені матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке також виявило ознаки незаконного збагачення у колишнього одеського воєнкома на понад 188 млн грн», — йдеться у тексті на сайті ДБР.

Окрім того, покликаються й на результати одного з журналістських розслідувань. Воно показало, що мати Борисова торік придбала за 4 мільйони євро будиночок в Іспанії. А уже у 2023 році літня пані на додачу до елітної нерухомості в Європі стала ще й власницею Mercedes-Benz EQV за майже 3 мільйони гривень.

«Дружина ексвоєнкома також придбала іншу закордонну нерухомість — офісне приміщення в Іспанії вартістю 737 тис. євро, також не маючи для цього достатньої кількості законно отриманих активів та доходів», — повідомляє Держбюро розслідувань.

Підозрюють, що усі ці кошти і не тільки Євген Борисов «заробив», зокрема, організовуючи цілі канали незаконного виїзду вйськовозобов'язаних чоловіків за кордон. Нині триває слідство одразу за трьома статтями. Якщо провину колишнього військкома доведуть, йому загрожує 10 років за ґратами.