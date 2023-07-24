«До війни на них би й не глянула»: інтерв’ю з командиркою відділення FPV–дронів Анною «Цунамі»

ІНТЕРВ'Ю RFI

За освітою Анна Архипова — логістка. До повномасштабного російського вторгнення планувала працювати за спеціальністю, однак війна перекваліфікувала її на операторку дронів-камікадзе. Нині вона служить у 78 полку, який також відомий як «Герць», на посаді командира відділення БПЛА. Свою історію військової служби Анна з позивним «Цунамі» розповіла в інтерв’ю українській редакції RFI.

Реклама Читати продовження

Анні Архиповій 23 роки, родом дівчина з Полтави. Вона вже встигла побувати в багатьох гарячих точках — в Ізюмі, Соледарі і Бахмуті — і успішно вражала окупантів дронами.

— Чим займались до великої війни?

— Остання моя посада була у сфері маркетингу — верифікатор даних. Якщо коротко, то займалася пошуком, збором інформації та вирішенням, чи актуальна вона для потреб, яких потребує замовник.

— Як зустріли повномасштабне вторгнення РФ 24-го, пам'ятаєте?

— Пам'ятаю. Я була в себе вдома зі своїм котом. Мені десь о п'ятій тридцять подзвонила мама і сказала набрати дуже багато води. Чомусь вона вирішила, що комунікації одразу відключать і вода це найважливіше, що мені буде потрібно.

Сталося, на щастя, не так. І я просто в той самий день переїхала до батьків зі своєю подружкою та котом, щоб ми були всі разом.

— Як ви потрапили до війська?

— Ми з мамою пішли волонтерити в полтавський шпиталь і там познайомились із моїм майбутнім командиром «Змієм», який шукав собі допомогу логіста.

Він погодився взяти мене, оскільки я логістка за фахом. Але на той час оформили мене як зв'язківця в межах мотопіхотного батальйону. Так і потрапила в 93 бригаду і рік прослужила там. Згодом було створено підрозділ «Сенека», у який я перейшла. І там вже почала займатися саме БПЛА.

— Чому почали працювати саме з FPV–дронами?

— Я брала участь в реалізації певних проєктів, таких як БПЛА, дрони, різні коптери для аеророзвідки, радіоелектронна розвідка і так далі. А напрямок дронів-камікадзе тоді не дуже активно розвивався. Я зазначила своєму командиру, що в нас є декілька людей, які нічого не роблять. На що отримала відповідь, що вони фпвішники (операториFPV–дронів. — Ред.). Я запропонувала розвивати цей напрямок, і отак ініціатива вибрала свого ініціатора.

Анна Архипова «Цунамі» © Фото з особистого архіву

— З дронами взагалі до війни не мали справи?

— Ні, ніякої ніколи. Навіть не дивилась у цьому векторі ніколи. І навіть сказала би, що, можливо, і не глянула би за якихось інших обставин.

— Як ви навчались керувати FPV–дронами і входили в цю сферу?

— Як любить казати наш командир: «Бойовий досвід здобувається з бою». І десь приблизно так само ми його й отримали. Спочатку декілька людей відправили на навчання, дехто займався тим, щоб купувати необхідні засоби. Отак усі разом і почали розбиратися, як це працює.

Були проблеми з вибухівкою. Ми швидко робили СВП (саморобний вибуховий пристрій. — Ред.). Були проблеми саме з детонацією. Тобто дрон долітав і начебто на тестах не все працювало, але от він долітає і не вибухає.

Ми довго шукали формулу успіху саме по вибухівці. Бо маємо в команді дуже класного пілота, який чудово справляється з задачею влучання. Загалом було багато нюансів, але з часом вдалося знайти системну максимальну ефективність.

— У чому особливості та складнощі роботи з такими коптерами?

— Це досить небезпечна робота. Це робота з нестабільною вибухівкою на передньому краю. Тому дуже важливо організовувати, а як туди дібратися, знайти певну точку. Потім FPV–дрони потребують певних особливостей: радіогоризонт має бути прямим, гарна видимість…

Тому переважно займалася такими питаннями. Але й доводилося допомагати із закріпленням бомби на дрон, коли там у моїх людей були якісь певні емоційні стани, тому що на «нулі» це досить страшно. Іноді коригувала пілотів, установлювала антену або навіть була за водія.

Анна Архипова «Цунамі» © Фото з особистого архіву

— Ви як людина, яка прийшла у військо нещодавно, швидко адаптувались після цивільного життя?

— На війні та й у принципі в армії людина перебуває в стані стресу постійно. На передку, у тилу, у відпустці — все одно. Ти сам собі не належиш, і стресу вдосталь.

На війні я майже з самого початку. Переважно справлялася на азарті й мотивації. Звичайно, з часом наступає період вигорання. І це такі якісь гойдалки постійні. І без цього ніяк, як у будь-якій професії. Єдине, що тут більше стресу, страху і втоми, ніж у цивільному житті на будь-якій роботі.

— Чи був у вас особисто досвід ураження росіян?

— Так, було. Але тут потрібно говорити не про конкретну одну людину, а про команду. Для функціонування FPV–відділення потрібно мінімум три людини.

Екіпаж складається з оператора FPV–дрона, оператора мавіка (коптер фірми «Мавік». — Ред.) і номера обслуги. Це людина, яка кріпить СВП, прикріпляє всі елементи механізму, щоб була детонація. Тобто це мінімум три людини, а ми не кажемо про водія, про людину, яка матиме зв'язок із пунктом управління. Це можливо робити втрьох, але це важко.

Можемо сказати, що в нашого екіпажу враження цілей було. Зокрема, бліндажі, особовий склад і таке інше.

— До речі, а чому «Цунамі»? Самостійно обрали такий позивний?

— Коли я їхала на війну, у першу ніч за мною заїхали і сказали: «Який у тебе буде позивний? У тебе є три хвилини, якщо не придумаєш, ми придумаємо тобі його самі». Я розгубилася дуже сильно спочатку. У мене була кицька, яку звали Цунамі. І єдине, що я могла придумати, це взяти кличку кицьки.

Багато хто думає, що це пов'язано з якоюсь там силою, наглістю, могутністю чи якимись такими характеристиками. А насправді тут все набагато простіше і миліше.

Анна Архипова з кішкою Цунамі © Фото з особистого архіву

— Ви стали прототипом для іграшки LEGO. Чи маєте примірник удома?

— Я знаю, що така іграшка існує. І мені виробник разів десять уже писав. Але все ніяк вона не потрапляє до мене. Однак виробник нещодавно мені написав, що зустрівся з дівчиною з України, яка буде вертатися в країну і має начебто мені її передати.

Я спочатку відреагувала на створення фігурки нейтрально. Мені було не до того. Я, у принципі, не думала про якусь популярність і висвітлення своєї служби. Хоч це було вже більше року тому. Але перша моя думка така була, що мені мають прислати дві штучки: одну я збережу на пам'ять, а другу я викладу на аукціоні, ми заробимо багато грошей і купимо щось корисне.

— Чи будуєте плани на майбутнє?

— На свою колишню роботу я точно не повернусь. Вона мені не подобалась. І я точно розумію, що це останнє життя і треба робити щось цікавіше.

Плани хочеться будувати, але поки що це складно, бо ні кінця війни, ні перемоги не бачу. Не думайте, що взагалі її не видно. Звичайно, я не просто вірю в нашу перемогу, я знаю, що вона настане. Але її терміни поки не зрозумілі. Контрнаступ насправді йде кожен день. І коли визволили якусь територію, то це прекрасно. Але за цим «ура» дуже багато сліз, горя і розрухи. Тому мріяти дуже-дуже важко.