Майстриня з Кривого Рогу створює мотанки для захисту українських військових

СТАРОДАВНІЙ ОБЕРІГ

Лялька-мотанка віддавна є родинним оберегом для українців — перші такі з’явилися приблизно п’ять тисяч років тому. Наші предки вважали, що в ляльці є дух роду, який оберігає членів сім'ї від негараздів. Дехто вірить у це і сьогодні. Про особливості створення сучасної мотанки, допомогу військовим і творчу майстерню «Повір у себе» українській редакції RFI розповіла майстриня з Кривого Рогу Тетяна Арзуманян.

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Робити мотанки Тетяна почала після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Так вона давала собі спокій, забуваючи в цю мить про болючу реальність:

— Спочатку ми з донькою два тижні були в підвалі недалеко від Києва. Потім я вирішила поїхати до Карпат. У мене була страшна депресія. Я не знала, що мені робити далі. Тоді місцеві запропонували мені зробити мотанку.

Лялька-мотанка © Фото з особистого архіву

Наступні два тижні майстриня робила мотанки майже постійно:

— Спочатку я не усвідомлювала, навіщо це роблю. Я просто сиділа і мотала, мотала... Зараз уже розумію, що тоді мотанка врятувала мене від глибокої депресії.

За кілька тижнів Тетяна дізналася, що у її батька рак. Тоді вона повернулася додому, до Кривого Рогу. Але нове захоплення не покинула. І тут робила мотанки, щоб, як каже, не втратити розуму:

— На той момент чоловік уже кілька місяців був у ТРО. Тобто він нічого не заробляв, а потрібно було на щось жити. І я вирішила спробувати продавати цих ляльок.

Лялька-мотанка © Фото з особистого архіву

Кілька мотанок Тетяни купили волонтери та передали військовим на фронт:

— Я не знала, для кого купують саме цих ляльок. Пізніше мені написала дівчина і розповіла, що «Херсон палав, а хлопці залишились живі». Саме ці хлопці, у яких були з собою мої мотанки, уявляєте?

Так Тетяна повірила в силу своїх ляльок і наступний оберіг на фронт зробила вже для свого чоловіка:

— Перед тим як він поїхав, я дала йому маленьку ляльку-мотанку, яку б він зміг носити з собою в кишені. І коли він був у штурмовій бригаді, звільняв Херсонський напрямок, двоє його побратимів із обох сторін загинули, а він посередині залишився живий. Після цього в мене друге дихання відкрилося, і я набагато більше почала їх робити.

Лялька-мотанка © Фото з особистого архіву

Зараз Тетяна вже має власну творчу майстерню «Повір у себе», де виготовляє мотанки та вчить інших робити їх:

— До мене приходять діти від 6 до 99 років. Я бачу, що це рятує людей так само, як це свого часу врятувало мене.

Щоб зробити свій оберіг міг будь-хто, майстриня створила спеціальні бокси із «запчастинами» для ляльок. Також Тетяна записала унікальний відеоурок із поясненням, як правильно зібрати мотанку:

— Це як картина по номерах, тільки мотанка. Майже все готово, і потрібно тільки зібрати.

Ляльки-мотанки © Фото з особистого архіву

Частину ляльок Тетяна відправляє на благодійні аукціони, іншу — продає. Отримані від продажу мотанок гроші, майстриня передає на допомогу військовим та цивільним, які постраждали від вторгнення РФ:

— Зараз дві мої мотанки відправились на благодійний аукціон українських майстринь в Японію. Зібрані гроші будуть витрачені на допомогу херсонським дітям. Ще одну ляльку я зараз готую для благодійного аукціону, який буде в серпні. Під час заходу збиратимуть гроші для військових.

Майстриня мріє не продавати ляльки, а лише дарувати їх, проте тоді вона не матиме змоги передавати гроші на допомогу:

— Більшу частину своїх ляльок я просто подарувала. І всі, у кого є мої мотанки, слава богу, живі та неушкоджені. І це для мене головне.

Найближчим часом Тетяна хоче провести благодійний аукціон у соціальних мережах. Так хоче залучити більшу аудиторію та зібрати більше коштів для потреб ЗСУ.

Тетяна Арзуманян © Фото з особистого архіву

Головною особливістю своїх ляльок майстриня вважає «неідеальність». Вона наголошує, що важливо не як зроблена лялька, а які емоції вкладала людина під час її створення:

— Мені дуже часто попадалися ідеальні ляльки. Вони наче фарфорові. Пам’ятаєте, колись збирали фарфорових ляльок? І мами казали не чіпати їх, бо розіб'ються, бо зламаються, бо дорого коштують? Своїх мотанок я створюю повністю з тканини. І це ляльки, яких можна давати дитині. Якщо ти її упустиш, якщо ти її навіть кинеш, якщо вона буде лежати серед інших ляльок — з нею нічого не трапиться. Це не та лялька, яка буде просто стояти для краси, з нею можна гратися. Я створюю таких ляльок, яких не боїшся брати в руки.

Майстриня впевнена, її ляльки наділені особливою силою і оберігають від «поганих сусідів»:

— Якщо правильно направити енергію, будь-який предмет може стати оберегом. Їх треба створювати тільки з гарним настроєм і вкладати тільки гарну енергію, тобто любов, силу і найголовніше — віру в перемогу.

Лялька-мотанка © Фото з особистого архіву