Росіяни атакували дронами південь України — цього разу націлилися на дунайські порти

РОСІЙСЬКИЙ ТЕРОР

Чергову атаку з повітря росіяни здійснили у ніч проти 24 липня. Спрямували ударні безпілотники по портах на Дунаї.

Реклама Читати продовження

Як повідомив у своєму офіційному телеграмі голова Одеської ОДА Олег Кіпер, по портах та об'єктах інфраструктури на річці Дунай війська РФ скерували чотири ударних дрони. Три літальні апарти змогла ліквідувати система протиповітряної оборони але один таки досяг цілі.

Наслідки нічної атаки дронами по портах на Дунаї © ОК «Південь»

«Внаслідок влучення зруйновано ангар із зерновими, збереженням пошкоджених резервуарів для інших видів вантажів, в одному із виробничих приміщень сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано», — повідомляє пресслужба ОК «Південь».

Окрім того, були пошкоджені резервуари для збереження вантажів. В одному із технічних приміщень також спалахнула пожежа, її вдалося оперативно загасити.

Гасіння пожежі, яка здійнялася унаслідок атаки російськими дронами © ОК «Південь»

«Внаслідок нічної атаки шестеро постраждалих людей. До лікарні області госпіталізували чотири поранених, один з яких – у стані середнього ступеня тяжкості, ближче до тяжкого. Лікарям успішно стабілізувати пацієнта. Інші троє – з легкими осколковими пораненнями та забоями тіла», — написав Олег Кіпер.

Наслідки нічного удару дронами росіян © ОК «Південь»

Цей обстріл став продовженням повітряного терору півдня України, який росіяни влаштували після виходу із Чорноморської зернової угоди. Обстріли ракетами й безпілотниками вони влаштовують щоночі. Так, 23 липня, війська РФ випустили по історичному центру Одеси 19 ракет різних типів. Сили української протиповітряної оборони збили 9 із них. Ця атака на місто стала наймасовішою з початку повномасштабного вторгнення.