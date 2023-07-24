ЮНЕСКО направить в Україну місію, яка оцінить руйнування після ракетного удару РФ по Одесі

КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА

Організація Об'єднаних Націй з питаннях освіти, науки і культури засудила російську ракетну атаку на історичний центр Одеси проти ночі 23 липня, в наслідок якої був зруйнований Спасо-Преображенський собор. Для оцінки ступеню пошкоджень цієї історичної пам'ятки та інших будівель ЮНЕСКО направить спеціальну місію.

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Зазначають, що місія прибуде до України уже найближчими днями. Про це на повідомили на офіційній сторінці ООН.

«ЮНЕСКО глибоко стривожена та найрішучіше засуджує зухвалу атаку, здійснену російськими військами, яка вразила кілька культурних пам’яток у центрі Одеси, де знаходиться об’єкт Всесвітньої спадщини "Історичний центр Одеси"», — йдеться у тексті.

Наслідки російських обстрілів в Одесі. 23 липня 2023 року © Костянтин Ліберов

Представники Організації Об'єднаних націй з питань освіти, науки і культури зазначили, що внаслідок атаки пошкоджено цілу низку важливих культурних об'єктів. Найбільших руйнувань зазнав Спасо-Преображенський кафедральний собор — перший і головний православний храм Одеси, яких заснували ще у 1794 році.

«Це обурливе руйнування знаменує собою ескалацію насильства проти культурної спадщини України. Я рішуче засуджую цей напад на культуру і закликаю Російську Федерацію вжити значущих заходів для дотримання своїх зобов'язань за міжнародним правом, включаючи Гаазьку конвенцію про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 року і Конвенцію про охорону всесвітньої спадщини 1972 року», — заявила Одрі Азуле, генеральний директор ЮНЕСКО.

Наслідки російських обстрілів в Одесі. 23 липня 2023 року © REUTERS / Serhii Smolientsev

4 квітня 2023 року Одрі Азуле відвідувала Одесу та зустрічалася з керівниками об’єктів Всесвітньої спадщини й зацікавленими сторонами культурного сектору. Тоді підбивали підсумки екстрених дій, вжитих ЮНЕСКО для захисту цієї виняткової спадщини, якій загрожує війна.

Наголошують, що ЮНЕСКО продовжить співпрацю з «менеджерами об’єктів Всесвітньої спадщини, місцевою та національною владою для визначення нагальних потреб у допомозі».