Марнотратство та війна: на що, замість зброї, Україна витрачає кошти та чому

ЧИ НА ЧАСІ?

У країні війна, а ми будуємо музей, декомунізуємо пам’ятник Батьківщини-Матері, ремонтуємо дороги, перекладаємо бруківку та оголошуємо мільярдні тендери на проєкти, які багато хто вважає сумнівними. Чи на часі все це?

Як та на що витрачає гроші влада під час війни?

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Дивні тендери місцевої влади

Услід за барабанами для бомбосховищ у медіа та соцмережах почалося справжнє цунамі з даних про тендери від місцевих бюджетів. І деякі з них дійсно дивують. Чи не в кожній області ремонтують дороги, а то і прокладають нові, перекладають бруківку, облаштовують QR-кодами кладовища, замовляють нові світильники для вулиць — і все це на десятки та сотні мільйонів гривень.

Мільйонні тендери викликали багато запитань у суспільства © Скріншот із сайту Prozorro

Це викликало широкий суспільний резонанс: в українців виникло чимало запитань до влади, яка дозволяє собі такі витрати під час війни. Громадський активіст Святослав Литинський зареєстрував на сайті президента петицію з вимогою обмежити «некритичні витрати» та скерувати всі кошти на підвищення обороноздатності країни. Вона вже набрала потрібні 25 тисяч голосів та її має розглянути очільник країни.

Щоправда, ситуацію у владі вже побачили. Так, Давід Арахамія звернувся до місцевої влади із закликом припинити витрачати гроші на предмети далеко не першої потреби. Також він додав, що в парламенті обговорюють обмеження розпоряджатися коштами, але «коли ми це зробимо, ви почнете голосно кричати про "напад на децентралізацію", що "влада атакує місцеве самоврядування" та поширювати інші схожі меседжі».

Проте місцева влада не згодна зі звинуваченнями в марнотратстві та намагається довести, що витрати, наприклад, на відновлення інфраструктури, є доцільними та важливими. Проте хвилюють українців не ремонти як такі, а їхня вартість. Та й звідки в місцевих бюджетів взялося стільки грошей?

Економіст Павло Вернівський пояснює:

— Зараз більшість бюджетів живе за рахунок того, що війна створила більше як мільйон робочих місць. Високооплачуваних робочих місць у сфері оборони і безпеки. У середньому зарплата військових становить від 20 до 39 тисяч, і 18% іде в ПДФО. Тобто близько 175 мільярдів гривень іде у ПДФО, і з них 134 мільярди гривень йде в місцеві бюджети.

Головною причиною скандальних тендерів Павло Вернівський вважає банальне невміння місцевої влади розпоряджатися грошима, які вони так несподівано отримали. Вони просто не мають інструментів для розумного використання грошей: розроблення проєктів, залучення інвесторів, створення робочих місць тощо. Хоча, як зауважує експерт, у деяких громадах ситуація ліпша.

Багато хто впевнений, що всі гроші потрібно перенаправити на купівлю зброї, зокрема дронів © REUTERS - STRINGER

Не місцевою владою єдиною

Багато запитань викликають і видатки з державного бюджету. Так, Верховна Рада підтримала виділення додаткових 573,9 мільйона гривень на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду. У соцмережах почалася жвава дискусія, головний меседж якої був максимально простим: музей Голодомору-геноциду важливий, але не зараз, коли країна перебуває в стані повномасштабної війни.

Окрема історія з кіновиробництвом за державні кошти. Як виявилося, держава виділяє понад 150 мільйонів гривень на знімання 53 українських фільмів, серед яких серіал «СТМ Інгулець» від Юрія Горбунова, який уже встиг стати мемом.

Серіал, головний герой якого, вочевидь, списаний із Олександра Поворознюка, має розповідати про життя української провінції під час війни © Богдан Процишин / Процишин офіційний

У Мінкульті у відповідь на невдоволення українців заявили, що «під час війни виробництво актуального українського аудіовізуального контенту різних жанрів — це питання національної інформаційної та культурної безпеки». Адже Україна має дати глядачам якісні вітчизняні серіали та фільми, інакше ті швидко знайдуть альтернативу — російський продукт.

13 липня сколихнув інфопростір і вже ексміністр культури Олександр Ткаченко. Він повідомив про реалізацію проєкту під назвою «Тризуб Батьківщини», який обійдеться в 28 мільйонів гривень. За ці гроші мають зняти радянський герб зі щита монумента «Батьківщина-Мати» та замінити його на тризуб. Водночас Ткаченко стверджує, що на реалізацію проєкту не витратять ані копійки з бюджету, бо гроші нададуть меценати.

Українці затято сперечаються в соцмережах, не лише доводячи одне одному, що такі витрати у воєнний час — занадто, а й підраховуючи, скільки дронів можна було б придбати за ці гроші. Насправді чимало. Ентузіасти підрахували, що на ці кошти можна купити п’ять тисяч DJI Mavic 3 Fly More Combo.

І це основне звинувачення: поки волонтери роблять усе можливе, щоби зібрати кошти на дрони та автівки для фронту, а суспільство вимагає підняти зарплати військовим, держава витрачає їх на ось такі проєкти.

Герб СРСР на щиті Батьківщини-матері мають замінити тризубом © Вікіпедія

Усе на армію?

Чи можливо просто відмовитися від усіх цих проєктів — навіть від декомунізації Батьківщини-матері та музею Голодомору-геноциду, які раніше вважали такими важливими, — та просто передати все на армію?

Із початком повномасштабного вторгнення Україна залежить від зовнішнього фінансування. Наші закордонні партнери надають величезні кошти, але з умовою: Україна не може витрачати їх на військові потреби. Їх можна витрачати лише на зарплату бюджетникам, пенсії тощо, а от усі військові витрати країна покриває самостійно. До речі, на оборону в держбюджеті передбачено 1,38 трильйона гривень.

Павло Вернівський пояснює:

— Там узагалі досить така цікава справа. Хтось каже, що ми не можемо витрачати кошти донорів на військові потреби, а хтось каже, що можемо. Але взагалі навіть у цьому плані в нас не ведеться якась системна політика. Зокрема, робота з нашими донорами щодо того, куди і на що ми можемо витрачати ці гроші.

Місцеві бюджети не мають права переказувати кошти напряму армії або купувати військові товари, але можуть купувати так звані товари подвійного призначення.

— У деяких містах військові частини зрозуміли цю ситуацію і почали ставити ультиматуми місцевій владі, щоб вона не менше ніж 50% цих доходів витрачала на потреби військових, — розповідає Павло Вернівський. — Але взагалі це не системна ситуація. Я не можу сказати, що багато хто так працює.

Головна споруда комплексу музею Голодомору-геноциду — свічка-обеліск © AP - Bernat Armangue

Ставити на паузу розвиток культури, декомунізацію та відновлення інфраструктури навіть під час війни не можна. Проте реалізація пов'язаних із цим проєктів має відбуватися інакше. Зокрема, для кіновиробництва, як зауважує чимало експертів, варто було б залучити гроші меценатів. Крім того, треба перевірити кошториси інфраструктурних проєктів.

Фактично потрібен діалог між державою, місцевою владою та громадянським суспільством, і такі потужні дискусії — великий крок до цього.