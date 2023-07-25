Призупинити членство у фракції: Нардепа від «Слуги народу» помітили на Мальдівах

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Нардеп від «Слуги народу», заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Арістов у середині липня був на приватному острові Ітхаафуші на Мальдівах.

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Як повідомляє Cлідство.Інфо, посилаючись на джерела, Арістова бачили у Waldorf Astoria Maldives. Це п’ятизірковий курорт, що налічує 119 вілл. Працівники готелю підтвердили, що нардеп був їхнім гостем, але вже виселився.

Нардеп і його помічниця не відповіли на запити журналістів. Дружина Арістова заявила, що він був у Вільнюсі, додавши, що «у неї своє особисте життя, а у чоловіка — своє». Фото зі столиці Литви перед самітом НАТО Арістов публікував у фейсбук 7 липня.

У зв’язку з цим, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що подав запит на всі документи щодо відряджень Арістова, а також ініціював питання негайного призупинення його членства у фракції.

Оновлено: Станом на 15:00 26 липня стало відомо про те, що Арістов написав заяву про складання депутатських повноважень. Заява буде розглянута на найближчому засіданні Верховної Ради. Про це спікер Руслан Стефанчук повідомив у фейсбук.

Заява © Фейсбук / Руслан Стефанчук