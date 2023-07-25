Провокація або ескалація? Навіщо Росія атакувала український порт на кордоні з НАТО

РОСІЙСЬКИЙ ТЕРОР

Після виходу з зернової угоди Росія завдає масовані удари по українській портовій інфраструктурі. Під прицілом опинилися і дунайські порти. У ніч проти 24 липня чотирьохгодинної атаки безпілотниками зазнав український порт Рені, поруч з яким знаходиться кордон одразу з двома державами: Молдовою та Румунією. З 15 шахедів частину вдалось збити ППО. Унаслідок цієї атаки зазнали пошкоджень щонайменше чотири зернових ангари та поранено сімох людей.

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Загнали в глухий кут

Росія намагається максимально знищити усю зернову інфраструктуру на Одещині, певен військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. І така зухвала атака по порту, що фактично межує з НАТО, свідчить про це:

— Для Росії головне примусити Україну піти на переговори саме з Росією, не через посередників — ООН, Туреччину чи когось іншого, про відновлення зернової угоди. І допоки цього не відбудеться, вони будуть планомірно знищувати усі об'єкти які мають стосунок до експорту зерна.

Знищений внаслідок російської атаки на Ренійській порт зерновий ангар © Одеська обласна прокуратура

У своєму прагненні схилити Київ до переговорів Кремль знову обрав тактику терору. Енергетичний не спрацював, тож цього разу у Москві вирішили перейти до зернового.

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— Ми зараз бачимо, що після того, як вони з 18 липня досить так потужно завдавали удари по Одесі, в першу чергу, а також по Миколаєву та Чорноморську, вони переключились зараз на область. Отже в них це сплановано все. Цей рівень інтенсивності ударів не тільки по портах, але й по історичному центру Одеси, взагалі по місту, він демонструє, в якому відчаї знаходяться росіяни. Для них це вже справа принципу. Вони, як ті щури, яких загнали в глухий кут. Вони продовжують так ризикувати, аби досягти своєї мети, тобто примусити Україну до перемов, — зазначає Олександр Коваленко.

Екскаватор завантажує зерно у порту Ізмаїл, 26 квітня 2023 р. © Andrew Kravchenko /AP

Україна має на Дунаї три порти: Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ. Усі вони знаходяться дуже близько до Румунії, що робило їх безпечними для роботи навіть в умовах повномасштабної війни. Кордон між обома державами проходить посередині Дунаю. Втім, саме неподалік Рені — на лівому березі Дунаю розташовані одразу два іноземних порти — молдовський Джурджулешти та румунський Галац. Відстань до них 5 та 25 кілометрів відповідно. Росіяни вдарили шахедами по найближчому до інших країн порту:

— Вони ризикують, коли завдають такі удари, тому що будь-яка їхня ракета або дрон-камікадзе, який несподівано змінив курс, можуть потрапити на територію однієї з країн Північноатлантичного альянсу, — підкреслює Олександр Коваленко.

Росія створює небезпеку не лише для України, але й для її сусідів. 25 липня, світові ціни на зерно вже зросли на 17% у порівнянні з минулим тижнем, коли Росія вже вийшла з зернової угоди, пише The New York Times. Експерт аналітичної компанії Kpler Алексіс Еллендер повідомив виданню, що російська атака на українські порти на Дунаї потенційно закриває маршрут експорту, який вважався безпечним через близькість НАТО. Це також може підвищити тарифи на страхування перевезень.

Вид на Ренійський порт © RFI

— Удари по портах завдадуть величезну шкоду, зокрема, молдовському експорту, тому що в цій зоні і так дуже завантажена вся логістика. Молдовські аграрії стикаються з величезними проблемами, пов'язаними з експортом своєї продукції на міжнародні ринки. Відповідно, удар по інфраструктурі портів Рені та Ізмаїл ще більше завантажить молдовський порт Джурджулешти...Ми розуміємо, що точність російських ракет не дуже висока. Ризик того, що ці ракети вдарять по молдовській території дуже високий, — каже голова молдовського аналітичного центру WatchDog Валеріу Паша.

Аналітик певен — щоб вирішити це питання, потрібна активніша підтримка з боку Європейської комісії та європейських партнерів. Сил трьох країн, на жаль, для цього недостатньо.

Ризики для Чорноморського регіону

Напад на український порт засудили у МЗС Молдови, зазначивши, що ця атака створює значні ризики для регіональної та глобальної продовольчої безпеки.

Moldova condemns the recent Russian attacks targeting Ukrainian civilian infrastructure along the Danube, located near the border with Romania. This brutal attack poses significant risks to Ukraine's grain exports and the regional and global food security. — 🇲🇩 MFA Moldova (@MoldovaMFA) July 24, 2023

За інформацією румунських ЗМІ, у ніч, коли відбулася атака, в порту Рені перебувало шість румунських суден. Кораблі терміново перетнули Дунай та направились до румунського берега. Пошкоджень вони не зазнали.

Президент Румунії Клаус Йоганніс та прем'єр-міністр країни Марчел Чолаку засудили атаку українського порту поблизу НАТО.

— Ця нещодавня ескалація створює серйозні ризики для безпеки в Чорному морі, — написав у твіттері президент Румунії.

I strongly condemn the recent Russian attacks against the Ukrainian🇺🇦 civilian infrastructure on #Danube, very close to Romania🇷🇴. This recent escalation pose serious risks to the security in the #BlackSea. It also affects further UA grain transit & thus the global food security. — Klaus Iohannis (@KlausIohannis) July 24, 2023

Прем'єр-міністр зауважив, що Бухарест продовжить підтримувати Україну у пошуку нових рішень для транспортування зерна на глобальні ринки.

I firmly condemn Russia's attacks on critical civilian infrastructure in Ukrainian ports.

The weakening of global food security is one of the multiple consequences of Putin’s war.

🇷🇴 will continue to support 🇺🇦to identify new solutions f/ transporting grains to global markets! — Marcel Ciolacu (@CiolacuMarcel) July 24, 2023

— Румунська влада дуже серйозно моніторить кордон. Якщо атака буде направлена на республіку Молдова або на територію Румунії, розмова буде по-іншому розвиватися, бо в нас вже є прецедент з Польщею, — зазначає румунська експертка з питань безпеки та глобальних справ Анжела Грамада.

У листі Міністерства оборони Румунії вказано, що прямих військових загроз території або територіальним водам Румунії нині немає.

За словами Анжели Грамади, Бухарест, навіть за бажанням, не може захистити українські порти на Дунаї, щоб уникнути небезпеки для власних портів та молдовського:

— Це не є частиною тих договорів, які вони мають в рамках НАТО або Європейського Союзу. Це дуже серйозні, так би мовити, сенситивні рішення, які румунська сторона не може ухвалити самостійно. Вона повинна перед цим розмовляти зі своїми партнерами.

Після інциденту Румунія вирішила доєднатися до Декларації G7 на підтримку України, представленої на полях саміту НАТО у Вільнюсі. Про це міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску повідомила під час перемовин з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Сторони домовилися про подальше зміцнення американсько-румунського стратегічного партнерства та підтримку України та Молдови.

Удар помсти

Порти України на Дунаї, зокрема, Ренійський порт під час великої війни стали важливими стратегічними пунктами, зазначає Анжела Грамада. Місяць тому після підриву Чонгарського мосту, що поєднує Херсонщину з Кримом, так званий «губернатор» Володимир Сальдо став погрожувати відповіддю по мостах Одещини та мосту у Молдові, що поєднує її з Румунією в Дунайському регіоні, поруч з українським кордоном. На думку експертки, удар по порту поблизу кордону — це удар помсти. Не тільки Україні, але й Румунії, яка допомогає Києву в експорті зерна.

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Румунський порт Констанца © Vadim Ghirda / AP

— Багато транспортних компаній з Румунії взяли на себе зобов'язання та приєднались до угоди, щоб допомогти організувати експорт до порту в Констанці. Я стежу за російською пресою і за останні два дні дві європейські країни там дуже часто згадували. Це Польща, через слова Путіна та Лукашенка і Румунія через зернову угоду, тому що Румунія допомагає Україні організовувати експорт зерна і Україна вдячна Румунії за допомогу в цьому, — зауважує Анжела Грамада.