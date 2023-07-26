Цифровізація під час війни, кібератаки і сюрприз для ООН. Інтерв'ю із заступником міністра соцполітики України

Ексклюзив

Після початку повномасштабного вторгнення РФ українські соцпрацівники поставили кілька рекордів. За лічені тижні зареєстрували понад п'ять мільйонів ВПО, запустили електронну систему для них, створили сервіс, який вивчає ООН для гуманітарних місій по всьому світу. І все це робили, відбиваючись від постійних кібератак. Як відбувалася і зараз триває цифровізація соціальних послуг — українській редакції RFI розказав профільний заступник міністра соцполітики України Костянтин Кошеленко.

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— Пане Костянтине, що Міністерству соціальної політики довелося робити на вимогу воєнного часу, а від яких цифрових проєктів воно змушено було відмовитися після 24 лютого 2022 року?

— До повномасштабного вторгнення ми почали створення єдиного інформаційного середовища, яке поєднує в Єдиному соціальному реєстрі всіх громадян, що потребують соціальної допомоги. Інформацію про людину можуть вносити на підставі звернень як в управлінні соцзахисту чи ЦНАПі, так клієнт може це робити самостійно — у «Дії» чи на порталі.

У 2022 році ми мали почати із соціальних допомог сім’ям: хотіли реалізувати процес їх отримання через Єдину інформаційну систему соціальної сфери. Але були змушені вирішувати проблему ВПО. В Україні близько 5 мільйонів людей були вимушені покинути свої домівки — це тільки внутрішньо переміщені особи. Нам потрібно було всіх зареєструвати, зрозуміти, звідки і куди вони перемістились, і дати людям соціальну підтримку, виплату. Тоді близько півтора мільйона людей зареєструвалися саме через «Дію». Зробили це зі свого смартфона, а інші — через управління соцзахисту, ЦНАПи та громади. Завдяки тому, що ми збільшили кількість точок звернення.

Не можу сказати, що ми були задоволені тим процесом: усе рівно були черги. У певні моменти наші системи були перевантажені, постійно тривали кібератаки, були перевантажені канали зв'язку. Але таку кількість людей в Україні нам іще ніколи не доводилось реєструвати так оперативно ні в який спосіб. Ураховуючи те, що це відбувалося на другий місяць після повномасштабного вторгнення, то це дійсно був рекорд із точки зору і технологій, і термінів виконання. Зазвичай ми таке робимо в 3–4 рази довше. Тоді люди в управліннях соцзахисту, у громадах, у ЦНАПах часто працювали понаднормово. Уносили в системи інформацію про людей (і тих, які приходили до управлінь, і тих, хто подавав дані через «Дію». — Ред.).

Узагалі, ми намагаємось відходити від людського фактора, а прийти до того, щоб усі послуги працювали автоматично. Як, наприклад, автоматично зараз відбувається зміна адреси ВПО чи зняття цього статусу.

Костянтин Кошеленко цифровими проєктами Міністерства соціальної політики © Із особистого архіву К. Кошеленка

— Ви сказали про кібератаки. Хто і коли почав це робити?

— Кібератаки на різні наші сервери та системи цифрової інфраструктури України відбуваються регулярно і розпочалися задовго до повномасштабного вторгнення. Це пов'язано із країною-агресором. Ми цим серйозно займаємося: у нас в міністерстві є спеціальний підрозділ, який відпрацьовує технічний захист.

Захист від кібератак на рівні держави забезпечує Державна служба спецзв’язку і спеціальний центр відпрацювання кіберзагроз. Кібератаки для нас, як ракетні удари — регулярно відбуваються спроби атакувати сайти, реєстри. І це стосується не тільки Мінсоцу, атакують по всіх важливих елементах цифрової держави. Але в нас є підтримка партнерів як технологічна, так інформаційна. Міцно стоїмо.

У перший місяць повномасштабного вторгнення ми приділили багато уваги тому, щоб на тимчасово окупованих територіях відключити доступ до наших реєстрів, щоб ворог не міг дізнатись про учасників АТО/ООС, ветеранів та інших.

— Іще від яких паперових процесів вдалося відмовитись після 24 лютого?

— Напрямок усиновлення. Це завжди був непрозорий паперовий процес. Якщо ви зацікавились усиновленням, вам треба йти в Службу у справах дітей у якомусь районі, там консультуватись. А ми реалізували це на порталі «Дія», адже кількість дітей, які потребують усиновлення на території України, на жаль, зростає.

Зараз через портал «Дія» можна пройти спочатку онлайн-консультацію з питань усиновлення, а потім вже навіть зареєструватися кандидатом. Таким чином, ми прибираємо бюрократію і робимо такі соціальні послуги, сервіси доступними і більш зрозумілими для людей, знімаємо з держави операційне навантаження. Черги, папери, архіви — це все поетапно переноситься в цифру.

Електронний сервіс для охочих усиновити дитину © diia.gov.ua

— Платформа єДопомога також з'явилась на вимогу часу. Чи довела вона свою ефективність?

— Так, це масштабний проєкт 2022 року. Коли ми починали роботу над ним, то просто хотіли десь розмістити інформацію для громадян, щоб було зрозуміло, як отримати допомогу і в якому розмірі. Скільки дорослим, скільки дітям і куди звертатися.

Ми на сайті еdopomoga.gov.ua розмістили цю інформацію, а потім до нас почали звертатися міжнародні організації: Усесвітня продовольча програма (англ. WFР — гуманітарна організація ООН. — Ред.), Червоний Хрест, ЮНІСЕФ (англ. UNICEF — Дитячий фонд ООН. — Ред.). Більше як десяток звернулися з бажанням допомогти українцям грошима.

Різні міжнародні організації мають різні мандати: хтось опікується людьми з інвалідністю, хтось — багатодітними сім'ями. Та всім їм була потрібна верифікована інформація про людей. Вони намагалися просто роздавати готівку. Потім зрозуміли, що в Україні стійка банківська система і вона працює, є Мінсоц зі своїми базами. І можна просто і адресно людям заплатити на їхні карти.

І от завдяки нашому Єдиному соціальному реєстру ми змогли створити форму на платформі єДопомога: там потрібно заповнити заявку, розказати про свої потреби. Ми верифіковували інформацію і з дозволу громадян передавали її партнерам. А ті робили виплати напряму людям, без державних рахунків: хтось дві тисячі гривень, хтось шість тисяч гривень. Організації самі обирали людей, яким хотіли допомогти. Усього звернулося понад десять мільйонів людей (до закриття збору заявок восени 2022-го. — Ред.). А за рік обрали більше як вісім мільйонів українців, яким зробили грошові виплати. Тоді гуманітарний координатор ООН в Україні Деніз Браун сказала, що вперше для виплат ООН використовували не палатки і готівку, а працюючі національні системи.

Звичайно, залишились незадоволені, бо не всім виплатили міжнародні організації, але, наприклад, ЮНІСЕФ виплатив усім багатодітним сім'ям. Наша задача була забезпечити зручний процес, а кому і скільки допомагати, вирішували самі міжнародні організації.

Також в цю програму ми додали третій напрям — волонтерський. Спочатку він працював «із рук в руки»: одна людина пише, що їй потрібно, а інша бачить, що вона поряд, і відвозить усе необхідне. Але офлайн дуже обмежує. Ми врахували, скільки людей може допомагати по всьому світу — і реалізували можливість допомагати онлайн. Зараз ця функція працює як система подарункових сертифікатів. Коли українець звертається, наприклад, за ліками, йому може допомогти людина, що знаходиться за тисячі кілометрів від нього. Благодійник фільтром обирає людину, якій хоче допомогти, і вона отримує подарунковий сертифікат — повідомлення на телефон із номером, із яким вона може піти в супермаркет і купити, що необхідно на ту суму, яку задонатили, від 200 гривень (5 доларів). Людина в Україні отримує паперовий чек, а благодійнику приходить електронний. І він чітко бачить, на що і де витратили його гроші. Через цю платформу зараз допомагає більше як 5 тисяч людей, із них майже 700 — іноземці із 54 країн. А отримали сертифікати на їжу, ліки, паливо для евакуації майже 30 тисяч сімей.

Сервіс єДопомога © https://edopomoga.gov.ua/

— Хто взяв на себе фінансові витрати на розроблення та впровадження цифрових соціальних системи? Це державні кошти?

— Останнім часом все, що ми створюємо, робимо за кошти Всесвітньої продовольчої програми ООН, ЮНІСЕФ. Зараз підключилися фонд Східна Європа та програма розвитку ООН UNDP. Вони допомагають долучати програмістів, компанії, які розробляють частини наших систем. Тому нам вдається і далі забезпечувати прогрес, не витрачаючи бюджетні кошти.

— Яким буде цей прогрес надалі? Які цифрові новинки можете анонсувати?

— Ми займаємось не тільки соціальною допомогою, а орієнтуємось і на соціальні послуги, які б допомагали людям виходити зі складних соціальних життєвих обставин в нормальне економічне життя. Тому зробили реєстр надавачів соціальних послуг на карті України. Можна побачити у вашому районі, кварталі, куди і за якою послугою звертатись. Йдеться про переклад жестовою мовою, консультування, психологічну допомогу, денний догляд, муніципальну няню.

Далі будемо займатися кейс-менеджментом: процес схожий на те, як лікар виписує рецепт. Так і соцпрацівник буде виписувати перелік дій, що можуть допомогти родині, тобто які соціальні послуги та виплати вона має отримати. Буде і контроль за якістю виконання рекомендацій, бо в нас за часів незалежності не було жодної системи, яка б контролювала роботу соцпрацівника.

— А чи не станеться так, що через діджиталізацію (переведення інформації в цифрову форму. — Ред.) соцпрацівники залишаться без роботи?

— Будь-яка автоматизація покращує ефективність і зменшує роботу людей. Але ми хочемо оптимізовувати роботу, яка пов'язана з паперами, документами, щоб соціальні працівники могли приділяти більше уваги обслуговуванню, взаємодії з клієнтами.

Нашим соцпрацівникам точно буде чим займатися: у нас дуже складна гуманітарна ситуація, і нам будуть потрібні люди. Та й уже зараз відчуваємо кадровий голод, зокрема, через відсутність конкурентної оплати праці з боку держави для соцпрацівників.

Карта, на якій позначені надавачі соціальних послуг © msp.gov.ua

— Повномасштабна війна змусила переоцінити багато з того, що ми маємо в Україні. Наші земляки порівнюють бюрократичні процеси вдома та в країнах Європи. І, як виявилося, наші черги не такі вже й довгі, а паперів не так вже й багато. Чому деякі країни Європи не поспішають із діджиталізацією, а ми — навпаки?

— Коли ти починаєш щось із чистого аркуша, це робити легше, ніж коли надбудовуєш щось або модернізуєш старе. Це схоже на наш випадок — ми одразу беремо сучасні підходи і технології, орієнтуємось на клієнта. Крім того, на мій погляд, країни, що розвиваються, завжди використовують технології для прискорення. Чого тільки вартий приклад Південної Кореї, яку зараз часто порівнюють із нами.

Також швидкий розвиток технологій зумовлює потребу досягати масштабних цілей швидко і з обмеженими ресурсами. На жаль чи на щастя, це також наш випадок.

Робота в умовах повномасштабного вторгнення також є каталізатором. Багато людей навколо працюють дуже вмотивовано, розуміючи, що кожне проривне рішення спрямовано на стійкість держави. Це внесок у перемогу.

Віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров, міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович та її заступник Костянтин Кошеленко © Із особистого архіву К. Кошеленка

— На які країни нам потрібно рівнятись в питаннях діджиталізації? І чи стали ми для когось прикладом?

— Намагаюсь бути на зв’язку з колегами з European Social Network (незалежна мережа соціальних державних послуг в країнах Європи. — Ред.) та колегами зі Швеції. На відміну від України, вони багато років розвивали цифрові сервіси в напрямку надання соціальних послуг та мають перевірені ефективні процеси та досвід. Ми працюємо над тим, щоб швидко перейняти цей позитивний досвід, не витрачаючи часу і ресурсів на помилки.

А застосунок «Дія» уже стає експортним продуктом. Естонія та декілька країн Африки вже працюють над імплементацією продуктів на його базі. Це велике досягнення команди Міністерства цифрової трансформації. І я впевнений: попереду таких досягнень буде ще більше. Агенції ООН також вивчають досвід Міністерства соціальної політики під час повномасштабного вторгнення, щоб мати можливість будувати подібні рішення при гуманітарних катастрофах в інших країнах.