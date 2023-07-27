Підсумки засідання ВР: воєнний стан, е-декларування та відставка Ткаченка

РЕЗУЛЬТАТИ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ

27 липня в ході пленарного засідання депутати Верховної Ради України підтримали ряд рішень.

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Рада ухвалила закони щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Згідно з постановою, термін дії воєнного стану в Україні з 18 серпня продовжується на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року. Загальну мобілізацію також продовжують на аналогічний строк, повідомляє пресслужба ВР.

Також народні депутати Верховної Ради підтримали відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики. Раніше Ткаченко сам написав заяву на звільнення.

Питання призначення нового міністра не стоїть у порядку денному. Виконувачем обов'язків міністра має стати один із заступників Ткаченка.

Окрім цього Верховна рада підтримала у першому читанні законопроєкт №9534 про відновлення електронного декларування чиновників. «За» проголосували 299 депутатів. Законопроєкт передбачає, що декларації треба подавати не лише за цей рік, а й за попередні.

У другому читанні Верховна Рада підтримала законопроєкт №9322, який уточнює конкурсний відбір кандидатур на посаду судді КСУ. «За» проголосували 293 нардепи.Схваливши відповідне рішення, Рада виконала першу рекомендацію Європейської Комісії для членства України в ЄС.

Також Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата із парламентської фракції «Слуга народу» Юрія Арістова, якого в середині липня помітили на Мальдівах. Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк у Телеграмі. «За» проголосували 320 депутатів.