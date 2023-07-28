Позбавили мандата та оголосили підозру — продовження історії нардепа Арістова

МАЛЬДІВСЬКІ НАСЛІДКИ

Верховна Рада проголосувала за те, щоб позбавити мандата нардепа від «Слуги народу» та заступника голови комітету ВР з питань нацбезпеки Юрія Арістова. Окрім того, парламентар, який наробив галасу своєю поїздкою на Мальдіви, отримав ще й підозру від Генпрокурора.

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Про позбавлення Юрія Арістова депутатських повноважень повідомив народний обранець від партії «Голос» Ярослав Железняк. Він зазначив, що рішення підтримали 320 парламентарів.

А кількома годинами пізніше офіс генерального прокурора України повідомив про те, що Арістову повідомили про підозру у у внесенні до офіційних документів явно неправдивої інформації.

попри наявність законних обмежень виїзду за кордон, у червні 2023 року спланував відпочинок із сім'єю на Мальдівах. А щоб обставити цю поїздку як законну, Арістов

підготував документи про надання йому дозволу на триденне службове відрядження з метою поглиблення двосторонньої співпраці з урядом Литовської Республіки. А на додачу ще й підробив медичні документи.

Адже він, як зазначають,

«Будучи за кордоном, він дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медичних закладів міста Києва. Під час лікарняного народного депутата разом із сім'єю перебував на території Мальдівської Республіки у готельному комплексі», — йдеться у повідомленні від офісу Генерального прокурора України.

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Про Мальдівські пригоди 48-річного Юрія Арістова широкому загалу стало відомо 15 липня. «Слугу народу» помітили у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives на приватному острові Ітхаафуші, Мальдіви.

Окрім офісу Генпрокурора законність виїзду нардепа на елітний відпочинок розслідує також ДБР.