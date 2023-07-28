Понад тисячолітня історія — Україна вдруге відзначає День Державності

СУВЕРЕННА І НЕЗАЛЕЖНА

День української Державності був встановлений указом президента 24 серпня 2021 року. Це пам'ятна дата вшанування історії українського державотворення, яке налічує більш як тисячу років.

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Цьогоріч заходи з нагоди цього свята відбуваються, зокрема, на Михайлівській площі в Києві.

«Наша державність — це наша відповідь на потребу в безпеці та мирі для України», — написав у своєму офіційному телеграмі Володимир Зеленський.

Пам'ятник Володимиру Великому у Києві © Вікіпедія

«Україна»

День Української Державності © GETTY IMAGES

Дата 28 липня була обрана для цього державного свята не випадково, адже саме 28 липня у православних християн традиційно відзначається як День хрещення Київської Русі та князя Володимира. Вважається, що саме перехід від язичництва до християнства зблизив країну з європейською культурою.Згідно літописів, саме від Київської Русі бере свій початок Україна. Так, спадком, зокрема, є герб тризуб, грошова одиниця гривня, а, головне, Київ як політичний і культурний центр. Сама ж назва державивперше згадується в Іпатіївському літописі в 1187 році.

День Державності покликаний нагадувати про зв'язок сучасних українців з безліччю попередніх поколінь, а також про самобутність та культуру країни. Окрім того, воно є відповіддю на російські наративи, про те, що Україна була чи то створена Леніним, чи то сформувалася після розпаду СРСР, які активно намагається просувати пропаганда РФ. Так само, як неправдиву інформацію про спільне походження українського народу та населення РФ.

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Цього року День Державності відзначають 28 липня, але вже у 2023 свято можуть змістити на 15 липня, у зв'язку із переходом Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на Новоюліанський календар. Відповідний законопроєкт, внесений Президентом, Верховна Рада підтримала 14 липня.