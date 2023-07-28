РФ і РБ не запросили до Парижа: чи завершилася олімпіадна епопея

спортивні війни

Війна зачепила, зокрема, і світ спорту. Українські спортсмени відмовляються змагатися з російськими та разом із усім світом закликають відсторонити представників РФ і РБ від міжнародних заходів. Мінспорту навіть заборонило українським атлетам виступати в турнірах, куди допустили росіян і білорусів. Це обмеження могло поставити хрест на участі українців в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

Олімпійські кільця встановлені на площі Трокадеро, що виходить на Ейфелеву вежу

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Україна все ж поїде на Олімпіаду-2024

У квітні 2023 року Міністерство молоді та спорту України заборонило офіційним делегаціям національних збірних брати участь у міжнародних спортивних змаганнях, у яких будуть спортсмени з РФ чи РБ. Цим самим під загрозу потрапила участь українців в Олімпійських іграх, які відбуватимуться в Парижі з 26 липня до 11 серпня 2024 року.

Хоча МОК офіційно поки нічого не вирішив щодо участі білоруських і російських спортсменів в Олімпіаді-2024, через заборону українцям тепер набагато важче здобувати бали для відбору на участь в Іграх.

Олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк вважає, що заборона фактично заблокувала український спорт:

— Я не знаю, хто за це буде відповідати, тому що наш спорт, по суті, був заблокований на цей період. Спортсмени недобрали потрібних очок для участі в майбутній Олімпіаді, що може вплинути на кар’єри та мрії наших спортсменів. Про що тут говорити? Говорили одне, а зараз роблять вигляд, наче нічого не відбулося, і приймають уже інші рішення.

Олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк © AP / Aaron Favila

Беленюк наводить як приклад історію зі збірною України з дзюдо, яка повним складом не взяла участі в Чемпіонаті світу 2023 в Досі:

— А за участь та за зайняті місця на ЧС даються максимальні бали, які є коридором до участі в Олімпіаді. І хоча ще відбірковий етап не завершився, але декому фактично може не вистачити кількості балів, щоб відібратися на Олімпіаду.

26 липня Міністерство молоді та спорту України змінило текст наказу та дозволило українським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях, де росіяни чи білоруси виступають у нейтральному статусі.

Це сталося одразу після того, як стало відомо, що МОК не надіслав запрошення взяти участь в Олімпійських іграх 2024 року РФ та РБ. Відсутність запрошення означає, що країни не будуть представлені під час змагань під своїми прапорами.

Мітингарі закликають МОК переглянути рішення про участь спортсменів із РФ і РБ під білим нейтральним прапором на Олімпійських іграх 2024 у Парижі © AP / Jean-Christophe Bott

Наступного ж дня після цього рішення відбувся гучний скандал на Чемпіонаті Світу з фехтування. Лідерка української збірної Ольга Харлан змагалася з нейтральною атлеткою з РФ Анною Смірновою. Після перемоги українка відмовилася тиснути руку росіянці, через що була дискваліфікована з турніру.

На думку українського олімпійського чемпіона та члена МОК Валерія Борзова, це питання також слід розв'язати до старту Ігор:

— Наразі ми маємо офіційно підтвердити участь в Олімпійських іграх на засіданні НОК України. І під час цього засідання треба пояснити, із якими умовами ми беремо участь у змаганнях.

РФ та РБ не поїдуть на Олімпіаду?

Відсутність запрошення від МОК ще не означає, що російські й білоруські спортсмени не будуть допущені до Ігор у нейтральному статусі. У своїй заяві Комітет зазначив, що рішення щодо участі атлетів із Росії та Білорусі в Олімпіаді «ухвалить у правильний час». Очікується, що це станеться на сесії МОК у жовтні 2023 року.

Український олімпійський чемпіон та член МОК Валерій Борзов зазначає, що на Олімпіаду-2024 можуть допустити окремих російських та білоруських спортсменів, але якщо вони виконали вимоги, визначені МОК:

не підтримують війни в Україні;

відповідають антидопінговим правилам;

не є службовцями ЗС РФ та інших військових формувань.

Валерій Борзов каже:

— Зараз відбувається процес аналізу, хто з російських спортсменів дійсно виконав вимоги МОК. І ще невідомо, скільки російських спортсменів пройдуть відбір за цими правилами. Я підозрюю, що дуже важко буде російським та білоруським спортсменам оголошувати заяву про непідтримку брудної війни в Україні.

Член МОК Валерій Борзов © nok-ukr.org

Борзов також звернувся до міністра спорту та президента НОК Вадима Гутцайта, щоб наші спортивні відомства стежили за перевіркою російських та білоруських спортсменів. А також надавали оргкомітетам всю наявну в нас інформацію щодо порушень цими атлетами вимог МОК:

— Зараз маємо кинути всі зусилля на інформування оргкомітетів міжнародних Федерацій, які проводять кваліфікаційні змагання, а також оргкомітет Парижа з інформацією, яка в нас є, щодо тих росіян, які є військовослужбовцями РФ.

Жан Беленюк сподівається, що МОК не допустить спортсменів із РФ та РБ до Олімпіади-2024, але дії членів Комітету свідчать про інше:

— З того, що я бачу наразі, думаю, що рішення буде про допущення цих спортсменів у нейтральному статусі. Тому що вся попередня робота, яка проводилася МОК, говорить про це. Україна робить усе можливе, аби не допустити Росію на Ігри. РФ неодноразово порушувала олімпійську хартію, і левова частка російських спортсменів є працівниками силових структур. Тому бачимо, що деякі федерації не помічають таких фактів та допускають таких представників до участі в змаганнях, як було на ЧС із дзюдо.