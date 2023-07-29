терор мирних жителів

По житловому будинку у Дніпрі влучила російська ракета: постраждало 9 людей

Після третьої ночі ДСНС завершила пошуково-рятувальні роботи. На щастя, обійшлося без жертв.

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Житловий будинок, пошкоджений російським ракетним ударом у Дніпрі, 28 липня 2023 року
Житловий будинок, пошкоджений російським ракетним ударом у Дніпрі, 28 липня 2023 року © REUTERS / VIACHESLAV RATYNSKYI
Автор тексту: Світлана Гудкова
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Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. 

Російські військові ввечері, 28 липня, поцілили ракетами по багатоповерхівці житлового комплексу та адмінбудівлі Дніпра. Один з будинків ЖК зруйнований з 9-го по 13-ий поверх. На щастя, ця секція комплексу не була здана в експлуатацію і там не проживали люди. 

Житловий будинок, пошкоджений російським ракетним ударом у Дніпрі, 28 липня 2023 року.
Житловий будинок, пошкоджений російським ракетним ударом у Дніпрі, 28 липня 2023 року. © via REUTERS / STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI
Житловий будинок, пошкоджений російським ракетним ударом у Дніпрі, 28 липня 2023 року.
Житловий будинок, пошкоджений російським ракетним ударом у Дніпрі, 28 липня 2023 року. © REUTERS / VIACHESLAV RATYNSKYI

Загалом травмовано дев'ять людей, зокрема двоє підлітків. Всі постраждалі — перехожі. 

Окрім ЖК ракетною атакою пошкоджено чотири будинки поблизу. Одна висотка, інші — двоповерхові. Зачепило й три адміністративні споруди та сім автівок. 

Як повідомив мер Дніпра Борис Філатов, ціллю окупантів була будівля СБУ, в яку також зафіксовано влучання. Це була вже третя спроба росіян влучити по будівлі, проте повідомляється, що вона вже давно пустує. 

Пошкоджена російським ракетним ударом будівля СБУ у Дніпрі, 28 липня 2023 року.
Пошкоджена російським ракетним ударом будівля СБУ у Дніпрі, 28 липня 2023 року. © REUTERS / STRINGER

Зараз на місці комунальники займаються ліквідацією наслідків російського обстрілу.

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