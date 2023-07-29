По житловому будинку у Дніпрі влучила російська ракета: постраждало 9 людей
Після третьої ночі ДСНС завершила пошуково-рятувальні роботи. На щастя, обійшлося без жертв.
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Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Російські військові ввечері, 28 липня, поцілили ракетами по багатоповерхівці житлового комплексу та адмінбудівлі Дніпра. Один з будинків ЖК зруйнований з 9-го по 13-ий поверх. На щастя, ця секція комплексу не була здана в експлуатацію і там не проживали люди.
Загалом травмовано дев'ять людей, зокрема двоє підлітків. Всі постраждалі — перехожі.
Окрім ЖК ракетною атакою пошкоджено чотири будинки поблизу. Одна висотка, інші — двоповерхові. Зачепило й три адміністративні споруди та сім автівок.
Як повідомив мер Дніпра Борис Філатов, ціллю окупантів була будівля СБУ, в яку також зафіксовано влучання. Це була вже третя спроба росіян влучити по будівлі, проте повідомляється, що вона вже давно пустує.
Зараз на місці комунальники займаються ліквідацією наслідків російського обстрілу.