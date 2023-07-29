По житловому будинку у Дніпрі влучила російська ракета: постраждало 9 людей

терор мирних жителів

Після третьої ночі ДСНС завершила пошуково-рятувальні роботи. На щастя, обійшлося без жертв.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Російські військові ввечері, 28 липня, поцілили ракетами по багатоповерхівці житлового комплексу та адмінбудівлі Дніпра. Один з будинків ЖК зруйнований з 9-го по 13-ий поверх. На щастя, ця секція комплексу не була здана в експлуатацію і там не проживали люди.

Житловий будинок, пошкоджений російським ракетним ударом у Дніпрі, 28 липня 2023 року. © via REUTERS / STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

Житловий будинок, пошкоджений російським ракетним ударом у Дніпрі, 28 липня 2023 року. © REUTERS / VIACHESLAV RATYNSKYI

Загалом травмовано дев'ять людей, зокрема двоє підлітків. Всі постраждалі — перехожі.

Окрім ЖК ракетною атакою пошкоджено чотири будинки поблизу. Одна висотка, інші — двоповерхові. Зачепило й три адміністративні споруди та сім автівок.

Як повідомив мер Дніпра Борис Філатов, ціллю окупантів була будівля СБУ, в яку також зафіксовано влучання. Це була вже третя спроба росіян влучити по будівлі, проте повідомляється, що вона вже давно пустує.

Пошкоджена російським ракетним ударом будівля СБУ у Дніпрі, 28 липня 2023 року. © REUTERS / STRINGER

Зараз на місці комунальники займаються ліквідацією наслідків російського обстрілу.