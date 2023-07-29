Роковини трагедії в Оленівці: останні дані про розслідування теракту

росія має понести покарання

В ніч на 29 липня 2022 року на території колишньої виправної колонії в окупованому селищі Оленівка на Донеччині стався вибух. В результаті було зруйновано будівлю, в якій утримували виведених із «Азовсталі» у Маріуполі українських полонених. Тоді загинуло близько 50 військовополонених, ще 130 були поранені.

Зруйнований росіянами барак у колонії в Оленівці, 29 липня 2022 року.

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Точна кількість загиблих досі невідома

Як повідомив заступник начальника департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора, через рік після трагедії в окупованій Оленівці, що на Донеччині, точна кількість загиблих українських військовополонених досі не відома.

«На жаль, точних даних про кількість загиблих на території колишньої виправної колонії номер 120 у селі Оленівка Волноваського району Донецької області ми до цього часу не маємо, оскільки російська сторона не сприяє встановленню обставин, які там відбулися», — сказав Семків.

За його словами, наразі достеменно можна говорити про 57 загиблих, але не має впевненості, що це всі жертви.

«На теперішній час ідентифіковано 52 тіла наших загиблих героїв з 57, яких повернула нам держава-агресор. Ідентифікація інших п’яти тіл ще триває, але ми не впевнені що це всі тіла», — сказав він.

Для теракту росіяни використали термобаричну зброю

Про це повідомили в Управлінні інформаційної політики Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що Офісом генпрокурора 29 липня минулого року після теракту до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за фактом обстрілу військовими РФ колишньої виправної колонії у смт Оленівка Донецької області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 43 звичаїв війни. Йдеться про жорстоке поводження з військовополоненими чи цивільним населенням, поєднаними з умисним убивством.

У ході досудового розслідування проведено комплексну експертизу зброї та слідів та обставин її використання. Згідно з висновком експертизи, вибух був викликаний внаслідок застосування реактивного термобаричного гранатомета.

Керівника колонії в Оленівці підозрюють у тортурах та ґвалтуваннях військовополонених

Начальнику та інспектору Волноваської виправної колонії в тимчасово окупованій Оленівці на Донеччині, де утримувались військові ЗСУ, повідомили про підозру у жорстокому поводженні з військовополоненими, повідомили в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, керівник так званої «Волноваської виправної колонії» та підпорядковані йому співробітники, зокрема молодший інспектор відділу нагляду та безпеки, всупереч нормам міжнародного гуманітарного права, жорстоко поводилися з військовополоненими ЗСУ.

«Вони застосовували фізичне, психологічне та сексуальне насильство відносно не менш ніж 100 військовослужбовців ЗСУ. Метою цих дій було систематичне приниження та образи полонених за їх участь у стримуванні збройної агресії проти України», — йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних в розшук та звернення до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування.