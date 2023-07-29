Російські пірати: як НАТО відповість на блокаду Чорного моря з боку РФ

ескалація у морі

Чорноморський флот РФ посилює військову присутність. Країна-агресор намагається створити умови для примусової блокади цивільних суден та посилення контролю в Чорному морі.

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Погрози, обстріли та навчання

Після виходу із зернової угоди 18 липня в Міноборони РФ заявили, що країна відкликає гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі, а з 20 липня розглядатиме всі судна, що прямують в українські порти, як потенційних перевізників військових вантажів.

Невдовзі після погроз російські війська провели в Чорному морі навчання з ракетними стрільбами по судну-мішені на полігоні в північно-західній частині Чорного моря. За даними Міноборони України, ворог практикував ураження цивільних суден, що прямуватимуть до українських портів та з них.

Також відомо, що РФ вивела в Чорне море свій сучасний корвет «Сергій Котов», який може увійти до групи з перехоплення торгових суден.

Росіяни майже щодня цілять дронами та ракетами в українські порти, у яких раніше відповідно до зернової угоди експортувалося продовольство. Так, під час чергової такої атаки російські ракети вдарили по порту на Дунаї в місті Рені на Одещині, що поблизу Румунії — неподалік від кордону НАТО.

Атака Росії на портову інфраструктуру в Одеській області, 19 липня, 2023 року. © via REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES

Своєю чергою, Україна дзеркально відповіла на погрози РФ та повідомила, що розглядатиме судна, які йдуть у чорноморські порти Росії чи окупованих нею українських територій, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення.

Блокада Чорного моря

У Міноборони України та розвідці Великої Британії заявили, що російські війська готують кораблі в Чорному морі, щоб забезпечити блокаду України.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Чорноморський флот РФ навряд чи повністю блокуватиме Україну, незважаючи на посилення заходів проти цивільних кораблів.

Військовий експерт Олексій Гетьман пояснює, що тими силами, які є в Росії у Чорному морі, вона не зможе здійснити повну блокаду. Водночас створити загрозу для цивільних суден РФ усе ж здатна:

— Посилити свою присутність Росія там не може через заборону проходу військових кораблів через Босфор. Тому вони будуть використовувати виключно ті кораблі, які базуються в Чорноморському флоті. Але вони намагаються блокувати наші порти, щоби унеможливити підхід цивільних суден для виконання зернової угоди. Окрім кораблів, росіяни мінують водяний простір та погрожують атакою цивільним кораблям.

Потім вони, правда, трохи пом’якшили риторику та заявили, що будуть доглядати ці судна. Але я не розумію, хто їм дає право це робити в міжнародних водах? Але ж якщо їм щось не сподобається, вони погрожують застосувати зброю. Та чи наважаться вони на це, сказати складно.

В ISW додають ще одну причину, з якої РФ не наважиться на повну блокаду. Це страх спровокувати військовий конфлікт із причорноморськими країнами, зокрема з членами НАТО — Румунією, Болгарією і Туреччиною.

Росія уникає зіткнення з країнами-членами НАТО у Чорному морі (ілюстративне фото) © AP

Однак керівник моніторингової групи Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко сумнівається, що Альянс серйозно відповість на провокації РФ:

— НАТО буде й надалі ірраціонально боятися Росії, а та буде реготати над імпотентним НАТО, зупиняти торговельні судна для обшуків та імітувати повітряні атаки на натовські розвідувальні безпілотники. Та продовжувати знищувати українські порти.

З ним погоджується і Олексій Гетьман. Експерт каже, що його дивує поведінка Північноатлантичного альянсу, який дозволяє російському флоту поводити себе по-піратськи:

— Виходить так, що Альянс, не бажаючи вступати у війну з Росією, дозволить топити кораблі третіх країн? Має бути якась межа. Сили та засоби, які є в країн у Чорному морі, навіть у однієї Туреччини, не дають РФ жодного шансу. Тому їхня позиція виглядає дуже дивною. Маючи тотальну перевагу, вони дозволяють російському флоту робити те, що йому заманеться. А взагалі те, що робить Росія, — це піратство. А пірати — це терористи. Є міжнародні правила: якщо пірати нападають, їх треба нищити.

Чинник Туреччини

На думку Андрія Клименка, саме Туреччина може піти на загострення, побачивши, що Чорне море перетворюється на «російське озеро»:

— Тобто спрямувати до українських портів торговельні судна своїх судновласників або, у крайньому випадку, демонструвати свою військову присутність у Чорному морі якимось шляхом.

Кораблі НАТО беруть участь у морських військових навчаннях у Чорноморському регіоні, 2015 рік. © AP / Vadim Ghirda

На думку Олексія Гельмана, турецький флот набагато потужніший за російський й у разі зіткнення шансів у Москви не було б, але Анкара поки не поспішає ухвалювати рішення:

— Ми очікуємо, що 6 серпня буде зустріч Ердогана з Путіним, на якій обговорюватимуть і зернову угоду. Тому до цього часу вирішення питання ми поки не чекаємо. Але якщо Москва з Анкарою не зможуть досягти домовленостей, є ймовірність, що кораблі НАТО будуть супроводжувати цивільні кораблі з та до українських портів. Це перше, що може зробити світова спільнота. А друге — посилення економічного тиску на РФ, щоби їм просто стало невигідно блокувати наші порти.