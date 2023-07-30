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Росія здійснила ракетний удар по Запоріжжю та Сумах: є загиблі та поранені

Цілями атаки стали виключно цивільні будівлі, а також школа та православний храм.

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Наслідки ракетного удару по Сумах, 29 липня 2023 року.
Наслідки ракетного удару по Сумах, 29 липня 2023 року. © Телеграм / МВС України
Автор тексту: Світлана Гудкова
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Удар по Сумах 

У суботу, 29 липня, ЗС РФ завдали ракетного удару по Сумах. Вибух пролунав до увімкнення сирени повітряної тривоги, близько 20:00. 

Цю інформацію підтвердила пресслужба Сумської ОВА. За їхніми даними, росіяни завдали ракетного удару по обласному центру, влучивши у будівлю освітньої установи. У довколишніх будинках вибиті вікна. Пошкоджена також будівля Стрітенського храм, розташованого поруч. 

За повідомленням настоятеля протоієрея Анатолія Полоза, пошкоджено покрівлю куполу, вибито вікна в храмі й церковному приміщенні недільної школи. 

Повідомляється, що внаслідок атаки загинуло двоє людей, ще 20 людей — поранені, з них троє були госпіталізовані.   

Вибухи у Запоріжжі 

У суботу ввечері, 29 липня, в Запоріжжі пролунали потужні вибухи.  

Інформацію на своїй сторінці у Facebook підтвердив секретар міської ради Запоріжжя Анатолій Куртєв. 

«Нелюди-окупанти вдарили по Запоріжжю. Ворожа ракета влучила по відкритій місцевості. На превеликий жаль, загинули чоловік і жінка. Ще одна жінка отримала поранення», — написав чиновник. 

За його словами, вибуховою хвилею вибито вікна у багатоповерхівках і пошкоджено будівлю освітнього закладу та супермаркету. 

«На місцях розгортається намет міської ради, починають працювати психологи, благодійники та відповідні служби», — резюмував Куртєв. 

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