Росія здійснила ракетний удар по Запоріжжю та Сумах: є загиблі та поранені

воєнні злочини рф

Цілями атаки стали виключно цивільні будівлі, а також школа та православний храм.

Наслідки ракетного удару по Сумах, 29 липня 2023 року.

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Удар по Сумах

У суботу, 29 липня, ЗС РФ завдали ракетного удару по Сумах. Вибух пролунав до увімкнення сирени повітряної тривоги, близько 20:00.

Цю інформацію підтвердила пресслужба Сумської ОВА. За їхніми даними, росіяни завдали ракетного удару по обласному центру, влучивши у будівлю освітньої установи. У довколишніх будинках вибиті вікна. Пошкоджена також будівля Стрітенського храм, розташованого поруч.

За повідомленням настоятеля протоієрея Анатолія Полоза, пошкоджено покрівлю куполу, вибито вікна в храмі й церковному приміщенні недільної школи.

Повідомляється, що внаслідок атаки загинуло двоє людей, ще 20 людей — поранені, з них троє були госпіталізовані.

Вибухи у Запоріжжі

У суботу ввечері, 29 липня, в Запоріжжі пролунали потужні вибухи.

Інформацію на своїй сторінці у Facebook підтвердив секретар міської ради Запоріжжя Анатолій Куртєв.

«Нелюди-окупанти вдарили по Запоріжжю. Ворожа ракета влучила по відкритій місцевості. На превеликий жаль, загинули чоловік і жінка. Ще одна жінка отримала поранення», — написав чиновник.

За його словами, вибуховою хвилею вибито вікна у багатоповерхівках і пошкоджено будівлю освітнього закладу та супермаркету.

«На місцях розгортається намет міської ради, починають працювати психологи, благодійники та відповідні служби», — резюмував Куртєв.