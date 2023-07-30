маємо бути готові

Росія може повторити терор проти української енергетики — Зеленський

Український президент наголошує, що країна має бути готова до терористичних атак з боку російських військ по об'єктам енергетичної інфраструктури восени та взимку.

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Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський © AP / Yves Herman
Автор тексту: Світлана Гудкова
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Про це він повідомив на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад в Івано-Франківську 

«Очевидно, що цієї осені, та очевидно, може так статися, що і зими, ворог спробує повторити терор проти української енергетики. Маємо бути готові в будь-якому випадку до цього як на державному, найвищому рівні, так і на рівні кожного міста, села й містечка», — сказав Зеленський. 

Президент зазначив, що захист української енергосистеми полягає у двох елементах:  

  • фізичний захист об’єктів енергетики від ударів ракет і дронів, диверсій і кібератак; 
  • управління енергетичною системою та конкретними її частинами, яке має забезпечити генерацію і розподіл енергії навіть в умовах війни. 

«На урядовому і безпековому рівнях ми зробимо все можливе. Відповідальність громад – це максимальне сприяння силам оборони та безпеки, уряду в заходах для захисту енергетики, а також максимальний рівень готовності громад до будь-яких складних випробувань і надзвичайних ситуацій в енергетиці», — додав він. 

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