маємо бути готові

Український президент наголошує, що країна має бути готова до терористичних атак з боку російських військ по об'єктам енергетичної інфраструктури восени та взимку.

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Про це він повідомив на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад в Івано-Франківську

«Очевидно, що цієї осені, та очевидно, може так статися, що і зими, ворог спробує повторити терор проти української енергетики. Маємо бути готові в будь-якому випадку до цього як на державному, найвищому рівні, так і на рівні кожного міста, села й містечка», — сказав Зеленський.

Президент зазначив, що захист української енергосистеми полягає у двох елементах:

фізичний захист об’єктів енергетики від ударів ракет і дронів, диверсій і кібератак;

управління енергетичною системою та конкретними її частинами, яке має забезпечити генерацію і розподіл енергії навіть в умовах війни.

«На урядовому і безпековому рівнях ми зробимо все можливе. Відповідальність громад – це максимальне сприяння силам оборони та безпеки, уряду в заходах для захисту енергетики, а також максимальний рівень готовності громад до будь-яких складних випробувань і надзвичайних ситуацій в енергетиці», — додав він.