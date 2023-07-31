Наслідки атаки РФ: ЮНЕСКО в Одесі оцінює пошкодження культурних та релігійних об’єктів

Агресія РФ проти України

З 29 липня до 1 серпня місія ЮНЕСКО оцінює, яку шкоду завдали ракетні атаки РФ культурним об'єктам в Одесі протягом 19-23 липня. Йдеться про памʼятки архітектури національного та місцевого значення, зокрема і внесений до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО історичний центр міста. Що відомо про кожен із цих об'єктів, а також масштаби їхнього руйнування — дізнавалися журналісти української редакції RFI.

Робоча зустріч із місією ЮНЕСКО в Одеській міськраді. 29 липня 2023 року. Україна, Одеса.

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Наслідки ракетної атаки РФ по Одесі

За даними Міністерства культури і соціальної політики України (МКІП), унаслідок агресії РФ у ніч з 22 на 23 липня в Одесі було пошкоджено 29 культурних об'єктів. До цього, 19 липня, росіяни атакували портову та критичну інфраструктуру Одеської області ракетами Х-22, Х-59, Онікс, а також дронами-камікадзе типу «Шахед-136».

В Одеській ОВА розповіли, що місія ЮНЕСКО чотири дні фіксуватиме та документуватиме наслідки атак росіян.

«Нам дуже важливо донести до всього світу інформацію про всі ті жахіття, що зробила РФ в Одесі», — зауважив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Раніше Міністерство культури закликало міжнародну спільноту допомогти з відновленням пам'яток культурної спадщини і направило звернення до Комітетів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та Другого протоколу Гаазької конвенції.

Ракетну атаку РФ на історичний центр Одеси засудила ​​​​​Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури.

Спасо-Преображенський собор

Серед об'єктів, які постраждали унаслідок ракетного обстрілу РФ, — будівля кафедрального Спасо-Преображенського собору на Соборній площі.

Спасо-Преображенський собор на Соборній площі в Одесі до ракетного обстрілу РФ. © travels.in.ua

Спасо-Преображенський собор на Соборній площі в Одесі після ракетного обстрілу РФ. © REUTERS

«Пряме влучання ракети прийшлося у центральний вівтар, внаслідок чого частково зруйновано будівлю собору, перекриття трьох нижніх поверхів, значно пошкоджено внутрішнє оздоблення та ікони», — зазначили в Одеській єпархії УПЦ МП.

Спасо-Преображенський собор — найбільший православний храм Одеси. За даними Одеської єпархії, його почали будувати ще у 1795 році. Споруду та окремі її частини проєктували архітектори Вікентій Ванрезант, Джованні Фраполлі та Деолаус-Генріх Гейденрейх.

1936 року собор разом із дзвіницею підірвали більшовики, а відбудований він був 2005. Два роки потому Преображенський собор визнали пам'яткою історії місцевого значення, а 2023 року внесли до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО разом з усім історичним центром Одеси.

Допомогу із відновленням вже запропонувала прем’єрка Італії Джорджія Мелоні.

Замітка Голови Ради Міністрів Італійської Республіки🇮🇹

Атаки в Одесі, загибель невинних людей, руйнування Спасо-Преображенського собору глибоко засмучують нас. Російські агресори руйнують зерносховища, позбавляючи їжі мільйони людей, що її потребують. 1/2 pic.twitter.com/H3AX38WvOP — Italy in Ukraine (@italyinukr) July 23, 2023

Вона написала у твіттері:

— Італія з її унікальними у світі реставраційними можливостями готова взяти участь у відбудові собору та інших українських цінностей.

Окрім цього, відновлювати культурну спадщину Одеської області та Одесі допомагатимуть Франція та Греція.

Одеський Будинок вчених

Зазнав пошкоджень унаслідок агресії РФ і одеський Будинок вчених, який також відомий як Палац графа Толстого.

Одеський Будинок вчених у Палаці графа Толстого до ракетного обстрілу РФ. © Odessa tours / Facebook

Одеський Будинок вчених у Палаці графа Толстого після ракетного обстрілу РФ. © Олег Шайкевич / Facebook

За даними місцевого видання «Думська», у будівлі вилетіли всі старовинні вітражі, а також постраждало внутрішнє оздоблення, ліпнина та меблі.

Одеський Будинок вчених у Палаці графа Толстого до та після ракетного обстрілу РФ. © RFI

Одеський Будинок вчених у Палаці графа Толстого до та після ракетного обстрілу РФ. © RFI

Одеський Будинок вчених у Палаці графа Толстого до та після ракетного обстрілу РФ. © RFI

Одеський Будинок вчених у Палаці графа Толстого до та після ракетного обстрілу РФ. © RFI

Палац Толстого розташований на вулиці Сабанєїв Міст. Він був збудований ще у 1832 році за проєктом архітектора Ф.К. Боффо і є пам'ятником національного значення.

Будинок Чижевича

Зруйнований дах та стіни і памʼятки архітектури місцевого значення — будинку Чижевича, що на узвозі Військовому, 18.

Будинку Чижевича до ракетного обстрілу РФ. © Googe Earth

Будинку Чижевича після ракетного обстрілу РФ. © Julia Gorodetskaya / Facebook

Цей будинок у стилі еклектизму 1875 року збудував архітектор Володимир Брунс для одеського громадського діяча Йосипа Чижевича. Тут знімали сцени для фільму «Золоте теля», який вийшов на екрани 1968 року. На першому поверсі пам'ятки розташовувався театральний простір ТЕО, а другий — був житловим.

Будинок Катерини Соломос

Унаслідок ракетного обстрілу повністю зруйновані дах та два горішні поверхи пам'ятки архітектури місцевого значення — будинку Соломос.

Будинок Соломос до ракетного обстрілу РФ. © Googe Earth

Будинок Соломос після ракетного обстрілу РФ. © Architecture.of.Odessa / Facebook

Будинок 4 на вулиці Преображенській був збудований 1905 року для Катерині Іванівни Соломос за проєктом архітектора Вікентія Прохаська в середньовічному стилі. У будинку мешкали відомі одеські лікарі.

Маєток Поммера

Пошкоджені вікна та двері у відомому одеському маєтку фінансиста Андрія Поммера, що на Сабанєєвому Мосту, 3.

Маєток Поммера до ракетного обстрілу РФ. © expedia.co.uk

Маєток Поммера після ракетного обстрілу РФ. © Julia Pushkina / Facebook

Маєток Поммера після ракетного обстрілу РФ. © Architecture.of.Odessa / Facebook

Маєток побудований у 1893-1894 рр. за проєктом архітектора Вільгельма Кабіольського. Він є пам'яткою архітектури та містобудування.

Прибутковий будинок Заблудовського

Пошкоджені вікна внаслідок обстрілу і в памʼятці архітектури місцевого значення — прибутковому будинку Заблудовського.

Прибутковий будинок Заблудовського до та після ракетного обстрілу РФ. © Julia Pushkina / Facebook / Photobuildings.com

Будинок 14 на вулиця Гоголя зводили для купця Заблудовського 1890 року за проєктом Павла Клейна. 1906 року споруду реконструював архітектор Бруно Бауер. «Зефірний будинок», як його називають одесити, прикрашений етнічними рельєфними візерунки, маскаронами над вікнами із зображенням богині Гери та атлантами, які тримають балкони.

Будівля ліцею Столярського

Постраждав під час атаки РФ і Одеський державний музичний ліцей, заснований 1933 року відомим скрипалем та педагогом Петром Столярським.

Будівля Одеський державний музичний ліцей ім. проф. Столярського до ракетного обстрілу РФ. © Дмитро Жданов / Wikipedia

Будівля Одеський державний музичний ліцей ім. проф. Столярського після ракетного обстрілу РФ. © Stolyarsky / Facebook

На фейсбук-сторінці ліцею зазначають, що будівля зазнала катастрофічних ушкоджень.

«У ліцеї пошкоджені майже всі вікна, а також велика кількість дверей та стеля», — йдеться в повідомлені.

Памʼятку архітектури, що розташована за адресою Сабанеїв Міст 1, побудували в середині 30-х років за проєктом архітектора Федора Троупянського.

Будинок Кредитного товариства

Незначних ушкоджень зазнала пам'ятка архітектури — будинок Кредитного товариства Одеси, що на вулиці Гоголя, 12.

Будинок Кредитного товариства Одеси до та після ракетного обстрілу РФ. © Posterrr / wikipedia / Julia Pushkina / Facebook

Його звели 1881 року за проєктом архітектора Артура Люїкса. Після Другої світової війни тут був Головпоштамт, а потім — Будинок техніки облради Одеси. Пам'ятка була відреставрована на початку 2000-х.

Будинки Жданової

Унаслідок обстрілу постраждали дві пам'ятки архітектури — прибуткові будинки дружини колезького радника Леоніда Жданова Катерини. Це будинки 6-8, розташовані на Катерининській площі.

Прибутковий будинок Жданової до та після ракетного обстрілу РФ. © SergeyUA / photobuildings.com / birdinflight.com

Пам'ятки були зведені у 1901-1902 та 1910 роках за проєктом архітектора Вільгельма Кабіольського. В одній із будівель жив український оперний співак Іван Тоцький.

Прибутковий будинок Януша

Є пошкодження і в пам'ятці архітектури — прибутковому будинку Януша, що на площі Катерининські, 5.

Прибутковий будинок Януша до та після ракетного обстрілу РФ. © Posterrr / wikipedia / birdinflight.com

Будинок побудували у 1901-му році за проєктом архітектора Олександра Бернардацці. У пам'ятці свого часу працював відділ іноземної літератури бібліотеки імені Горького, але 2010 року фонди перенесли до головного корпусу на вулицю Пастера.

Будинок Папудової

Вибуховою хвилею були пошкоджені вікна у пам'ятці архітектури — будинку Папудової, що на Соборній площі, 1.

Прибутковий будинок Папудової до та після ракетного обстрілу РФ. © Дмитро Жданов / Wikipedia / Володимир Омельченко

Споруда була зведена для купця Костянтина Папудова ще у 40-х роках ХІХ століття як склад збіжжя. У 1860-х її перетворили на прибутковий будинок, який назвали на честь дружини Папудова Аріадни. Архітектори: Франц Моранді, Франц Боффо, Демосфен Мазіров та Маврикій Рейнгерц.

У 1918–1919 роках в будинку Папудової зупинялася відома актриса німого кіно Віра Холодна. А 16 лютого 1919 року вона тут померла від «іспанки». У 2003 році біля будівлі встановили пам'ятник на її честь.

Пасаж, Палац Бжозовського та інші

Крім того, незначних пошкоджень унаслідок ракетних атак РФ, зазнати такі пам'ятки архітектури:

Памʼятки архітектури національного та місцевого значення в Одесі, які були пошкоджені внаслідок атаки РФ 23 липня. {{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

Прибутковий будинок князя Гагаріна — вулиця Катерининська, 2;

— Будинок Рассель дель Турко — вулиця Катерининська, 8–10;

— Будинок Масса — вулиця Гоголя, 16;

— Палац Манук-Бея — вулиця Гоголя, 15;

— Житловий будинок та флігель Ковалевського — вулиця Гоголя, 13;

— Прибутковий будинок Машевського — вулиця Преображенська, 18;

— Будинок Порро — вулиця Гаванна, 10;

— Прибутковий будинок Наума — Маразліївська, 14б;

— Палац Бжозовського («Шахського») — вулиця Гоголя, 2;

— Будинки Фон-Деши — вулиця Гоголя, 21;

— Будинок, у якому в 1889-1890 рр. жив герой Шипки, генерал Радецький — вулиця Преображенська, 2а;

— Пасаж та готель «Пасаж» — вулиця Преображенська, 34;

— Прибутковий будинок Юр’євича — вулиця Преображенська, 38;

— Будинок Рафаловича (готель «Центральний») — вулиця Преображенська, 40,

— Будинок, у якому жив хормейстер професор Пігров — площа Соборна, 12;

— Прибутковий будинок Толстого — вулиця Гоголя, 19.

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