Ракетний удар по Кривому Рогу: росіяни поцілили в житлову багатоповерхівку, є загиблі

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Зранку 31 липня російська армія нанесла ракетний удар по Кривому Рогу: ракети влучили в будівлю навчального закладу та багатоповерхівку.

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Російська армія продовжує воювати з мирними © ДСНС України

Армія РФ випустила по Кривому Рогу дві ракети: одна влучила в чотириповерховий навчальний заклад. Постраждали три особи, проте під завалами ще можуть бути люди. На місці працюють всі служби, пошуково-рятувальні роботи тривають.

Друга ракета поцілила в житлову дев'ятиповерхівку, зруйнована секція з 4 по 9 поверхи, почалася пожежа, яку наразі вже локалізували. Зараз відомо про шістьох загиблих, серед них мати 45 років і дівчинка 10 років. 75 осіб дістали поранення (серед них 3 дитини), повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак:

22 людини госпіталізовано, двоє з них у важкому стані. У ДСНС уточнили, що врятували трьох осіб, зокрема дитину 2013 року народження. Рятувальні роботи тривають, під завалами може бути ще люди.

Наслідки обстрілу Кривого Рогу © ДСНС України

Речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що росіяни, за попередніми даними, атакували Кривий Ріг балістичними ракетами:

«Скоріш за все це була балістика, за попередніми даними. Ви знаєте, наскільки балістичне озброєння небезпечне, як швидко може прилітати і наскільки є руйнівним».