Ракетний удар по Кривому Рогу: росіяни поцілили в житлову багатоповерхівку, є загиблі
Зранку 31 липня російська армія нанесла ракетний удар по Кривому Рогу: ракети влучили в будівлю навчального закладу та багатоповерхівку.
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Армія РФ випустила по Кривому Рогу дві ракети: одна влучила в чотириповерховий навчальний заклад. Постраждали три особи, проте під завалами ще можуть бути люди. На місці працюють всі служби, пошуково-рятувальні роботи тривають.
Друга ракета поцілила в житлову дев'ятиповерхівку, зруйнована секція з 4 по 9 поверхи, почалася пожежа, яку наразі вже локалізували. Зараз відомо про шістьох загиблих, серед них мати 45 років і дівчинка 10 років. 75 осіб дістали поранення (серед них 3 дитини), повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак:
22 людини госпіталізовано, двоє з них у важкому стані. У ДСНС уточнили, що врятували трьох осіб, зокрема дитину 2013 року народження. Рятувальні роботи тривають, під завалами може бути ще люди.
Речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що росіяни, за попередніми даними, атакували Кривий Ріг балістичними ракетами:
«Скоріш за все це була балістика, за попередніми даними. Ви знаєте, наскільки балістичне озброєння небезпечне, як швидко може прилітати і наскільки є руйнівним».