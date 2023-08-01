Продовження терору: росіяни вночі вдарили безпілотниками по Харкову

Б'ЮТЬ ПО ЦИВІЛЬНИМ

Удар припав на центральну частину міста. Як повідомили в ДСНС, унаслідок атаки, дві будівлі зруйновано, в одній сталася пожежа.

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Один із російських безпілотників влучив у триповерхову будівлю навчального закладу в Салтівському районі, пише Держслужба з надзвичайних ситуації в офіційному телеграмі.

Наслідки нічного удару по Харкову © ДСНС України

«Сталась часткова руйнація конструкцій 2-го, 3-го поверхів, перекриття та даху. Також виникла пожежа на площі близько 200 кв.м», — йдеться у повідомленні.

Після удару російського безпілотника по навчальному закладі в Харкові, почалася пожежа © ДСНС України

На щастя, вночі будівля була порожня, тож обійшлося без постраждалих.

А ще три ударних дрони росіян влучили по території спорткомплексу в Шевченківському районі Харкова.

Наслідки удару російського безпілотника © ДСНС України

«Частково пошкоджено двоповерхову будівлю. Пожежі не було. Поранений один чоловік, його стан перевіряють медики», — повідомляють рятувальники.

Також сповістили про завершення рятувальної операції у Кривому Розі, де вчора російська ракета влучила у житлову багатоповерхівку. Внаслідок цієї атаки шестеро людей, серед яких 10-річна дитина, загинули, ще понад 70 осіб постраждали. В місті оголошена жалоба.