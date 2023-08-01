Три іноземні судна, попри російську блокаду, зайшли в український порт

ПІД НАГЛЯДОМ НАТО

Ці кораблі успішно подолали шлях Чорним морем, яке намагаються блокувати росіяни, та стали на якір в одному з українських портів на Дунаї.

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Про це, зокрема, пише видання Forbes. Йдеться про вантажні судна з Ізраїлю, Греції та одне з турецько-грузинською реєстрацією. Це сталося через 22 дні після того, як РФ вийшла із Чорноморської зернової угоди та погрожувала повністю заблокувати рух кораблів в українські порти.

Вантажні кораблі з українським зерном. Фото ілюстративне AP - Khalil Hamra

«Повідомлення про три цивільні кораблі, які безперешкодно припливли до України, можуть свідчити про те, що Росія або не бажає, або не в змозі проводити такі обшуки в даний час», — пише видання, покликаючись на аналітиків британського Інституту вивчення війни.

Ці три кораблі йшли до Ізмаїла, невеликого порту навпроти Румунії, під наглядом групи натівських літаків — про це повідомив OSINT-дослідник Маркус Йонссон. Там судна, ймовірно, будуть завантажені саме українським зерном, а потім Чорним морем підуть до іноземних портів.

Українське зерно © Скріншот із відео Reuters

«Патрулювали не менше чотирьох військових літаків НАТО: патрульний літак ВМС США P-8, армійський «Челленджер» із радаром сканування поверхні, безпілотник RQ-4 ВПС США та літак раннього попередження E-3 від НАТО. Жоден із літаків зазвичай не має зброї, але винищувачі НАТО, включаючи італійські винищувачі Eurofighter і румунські F-16, були поблизу в Румунії», — йдеться у матеріалі.

Зазначають, що усі три кораблі жодним чином не намагалися приховати свій маршрут і йшли з увімкненими радіотранспондерами.

Одразу після виходу з 11-місячної зернової угоди, РФ, погрожуючи атакувати усі кораблі, що йдуть в Україну, розгорнула корвет «Сергій Котов» у південній частині Чорного моря на шляху з протоки Босфор до Одеси.

Російські військові кораблі поблизу Севастополя. Фото ілюстративне REUTERS/Pavel Rebrov

«Ні "Сергій Котов", ні будь-яке інше російське судно не втручалися, оскільки три цивільних судна прямували не до Одеси, а до Ізмаїла. Київ перебудовує свої порти на Дунаї як альтернативу Одесі часів війни», — зазначають у тексті.

Припускають, що успішний прохід Чорним морем перших трьох іноземних кораблів може стати сигналом для міжнародних компаній про те, що відновлення операцій з українськими портами достатньо безпечне.