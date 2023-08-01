УСПІХ НАСТУПУ

Українська армія виснажила росіян на південному фронті — Британська розвідка

На тлі українського наступу росіянина південному фронті нині зіткнулися з нестачею боєприпасів, браком резервів та проблемами із забезпеченням флангів.

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Український військовослужбовець Дмитро спілкується по радіо зі своєю командою
Український військовослужбовець Дмитро спілкується по радіо зі своєю командою AP - Evgeniy Maloletka
Автор тексту: Юлія Хижняк
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Про це у традиційному звіті повідомило британське розвідувальне відомство на своїй офіційній сторінці у твіттері. 

Так, пишуть, що на Оріхівському напрямку, де напружені бої тривають уже понад вісім тижнів, українські атаки зосередилися на 58 загальновійськовій армії Росії. Ці дії були ефективними й призвели до виснаження окупаційних підрозділів, зокрема, передових полків. 

Українська самохідна гаубиця "Богдана" веде вогонь по російських позиціях. Фото ілюстративне
Українська самохідна гаубиця "Богдана" веде вогонь по російських позиціях. Фото ілюстративне AP - Evgeniy Maloletka

Окрім того, зазначають британські розвідники, на південь від Великої Новосілки, росіяни перейшли до оборони й стягують сили як зі Східного, так і з Південного військових округів. 

«Підрозділи 5 загальновійськової армії, ймовірно, перебувають під особливим тиском і, ймовірно, також відчувають необхідність ротації», — йдеться у звіті.

Український військовий декамуфлює гаубицю
Український військовий декамуфлює гаубицю AP - Evgeniy Maloletka

Фахівці британського оборонного відомства дійшли висновку, що основні проблеми росіян на півдні України зараз і в найближчому майбутньому — брак артилерійських боєприпасів, відсутність резервів та проблеми із забезпеченням флангів частин, які стали в оборону.

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