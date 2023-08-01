Українська армія виснажила росіян на південному фронті — Британська розвідка
На тлі українського наступу росіянина південному фронті нині зіткнулися з нестачею боєприпасів, браком резервів та проблемами із забезпеченням флангів.
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Про це у традиційному звіті повідомило британське розвідувальне відомство на своїй офіційній сторінці у твіттері.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 1 August 2023.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 1, 2023
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/GsQXwHvW1U
Так, пишуть, що на Оріхівському напрямку, де напружені бої тривають уже понад вісім тижнів, українські атаки зосередилися на 58 загальновійськовій армії Росії. Ці дії були ефективними й призвели до виснаження окупаційних підрозділів, зокрема, передових полків.
Окрім того, зазначають британські розвідники, на південь від Великої Новосілки, росіяни перейшли до оборони й стягують сили як зі Східного, так і з Південного військових округів.
«Підрозділи 5 загальновійськової армії, ймовірно, перебувають під особливим тиском і, ймовірно, також відчувають необхідність ротації», — йдеться у звіті.
Фахівці британського оборонного відомства дійшли висновку, що основні проблеми росіян на півдні України зараз і в найближчому майбутньому — брак артилерійських боєприпасів, відсутність резервів та проблеми із забезпеченням флангів частин, які стали в оборону.