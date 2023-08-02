Напруга між Польщею та Україною: що відомо про дипломатичний скандал

стосунки загострилися

Розбірки між Києвом і Варшавою виникли після того, як керівник офісу з питань міжнародної політики в адміністрації польського президента Анджея Дуди Марчін Пшидач заявив про «невдячність» України за допомогу Польщі.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький гуляє з президентом України Володимиром Зеленським під час їхньої зустрічі у Варшаві, 5 квітня 2023 року.

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Говорячи про відносини між Польщею та Україною на тлі блокування експорту українського зерна через Польщу, в ефірі телеканалу TVP1 Пшидач сказав:

— У нас час збору врожаю. Польське зерно має збиратися, зберігатися та розподілятися за відповідною, гідною ціною. Щодо України, Україна насправді отримала велику підтримку від Польщі. Думаю, їй варто було б почати цінувати ту роль, яку Польща відіграла для України за останні місяці та роки. Звідси такі й ніякі інші рішення, коли йдеться про охорону кордону

Через цю заяву посла Польщі Бартоша Ціхоцького запросили до МЗС України, де повідомили, що слова Пшидача «не відповідають дійсності та є неприйнятними». 1 серпня посла України у Польщі також викликали до МЗС країни.

Своєю чергою, прем'єр-міністр Польщі Маріуш Моравецький розкритикував рішення українського МЗС, наголосивши, що посол Польщі був єдиним дипломатом, який лишався у Києві після початку повномасштабного вторгнення. Він також підкреслив, що уряд Польщі надав Україні велику допомогу:

— У міжнародній політиці, в умовах війни, яка триває, і враховуючи величезну підтримку, яку Польща надала Україні, таких помилок не повинно бути. Ми завжди будемо захищати добре ім'я Польщі, її безпеку, і інтереси жодної іншої країни ніколи не будуть переважати над інтересами Республіки Польща.

Україна цінує підтримку Польщі

Такими словами на заяви польської сторони відповів український президент Володимир Зеленський:

— Україна б'ється за свободу свою та всієї Європи, і ми вдячні кожному народу, який допомагає. Надзвичайно цінуємо історичну підтримку Польщі, яка разом із нами стала справжнім щитом Європи — від моря до моря. І жодної тріщинки в цьому щиті бути не може.

За його словами, зараз помітні різні сигнали, що політика подекуди намагається бути вище єдності, а емоції — вище фундаментальних інтересів народів.

— Ми не дамо жодним політичним миттєвостям зіпсувати відносини між українським і польським народами, а емоціям точно варто охолонути. Свобода й благо наших народів, цінності нашої Європи та перемога над спільним російським ворогом — понад усе.

Відносини Варшави і Києва не найкращі

Так стосунки між країнами охарактеризував заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський в інтерв'ю радіо RMF 24. Він повідомив, що розмова із заступником українського посла в Польщі була дуже відвертою. І він повідомив, що головне польське дипломатичне відомство передасть «оцінки щодо стану відносин між країнами, які, на жаль, через останні заяви деяких представників української влади є не найкращим»:

— Ніхто цього не приховує. У мене таке враження, що це пов’язано з тим, що там, на жаль, з’явилися якісь емоції. Тут ми трохи розуміємо – бо, звісно, держава піддається нападу, — але вона також не повинна атакувати своїх союзників.

Заступник глави МЗС підкреслив, що є багато питань, щодо яких Польща та Україна «не дійшли згоди»:

— Ми керуємося політикою польських національних інтересів. Ми підтримуємо Україну настільки, наскільки це відповідає польським національним інтересам. Так було завжди і так буде.