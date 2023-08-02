Росія атакувала порти Одещини, а в Києві впали уламки «Шахедів»: наслідки нічного обстрілу України

неспокійна ніч

На Одещині зафіксовано влучання у портову інфраструктуру, а у столиці уламки ворожих безпілотників пошкодили нежитлові приміщення та дорожнє покриття у двох районах.

У небі над Києвом видно вибух російського безпілотника, 2 серпня 2023 року.

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«Шахеди» в Києві

Як повідомив очільник Київської МВА Сергій Попко, під час чергової атаки росіян на столицю, ворожі групи дронів заходили на Київ одночасно з кількох напрямків.

Силами ППО усі повітряні цілі — понад 10 БпЛА — були своєчасно виявлені та знищені.

«За інформацією на цю хвилину - зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському та Святошинському районах Києва. Є пошкодження нежитлових приміщень та дорожнього покриття. Без серйозних руйнувань та пожеж. Інформація щодо потерпілих відсутня, проте дані ще уточнюються», — написав Попко.

За інформацією ДСНС, внаслідок падіння уламків у Солом’янському районі міста пошкоджено фасад адміністративної будівлі з 9 по 11 поверх. На місці обстрілу рятувальники обстежили пошкоджену будівлю. Пожежі не виникло, постраждалих немає.

У Київській області, також внаслідок падіння уламків БпЛА, спалахнула пожежа в приватному будинку. Вогонь уже загасили, постраждалих немає, повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

За даними Київської ОВА, ще в одному населеному пункті уламками пошкоджено дах магазину. Наразі наслідки усуваються.

Влучання на Одещині

Голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що російська окупаційна армія атакувала Одеську область ударними дронами камікадзе Shahed. Ціллю ворога були об'єкти портової та промислової інфраструктури.

«В результаті атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виникли пожежі, пошкоджено елеватор. На місці працюють усі відповідні служби. Станом на 05.30 даних про постраждалих не надходило. Остаточні дані та результати бойової роботи будуть від військового командування», — написав Кіпер.