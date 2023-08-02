Світ Барбі: у чому феномен зіркової ляльки

БАРБІМАНІЯ

У липні у світовий прокат вийшов один із найочікуваніших фільмів року: «Барбі». Варто віддати належне маркетологам: рекламна кампанія стрічки спричинила дійсно вибуховий ефект. І так усім відома лялька стала ще популярнішою, у магазинах з’явилось більше одягу рожевого кольору, бренди як один підхопили новий тренд та використовують ляльку (або бодай згадки про неї) в комунікаціях, а люди, за допомогою спеціальних застосунків, приміряють на себе барбі-зовнішність. Що відбувається?

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Трохи історії

Мабуть, складно знайти дівчину, яка б жодного разу не бавилася лялькою Барбі. Ще б пак: стильна красуня завжди виглядала виграшно на фоні кумедних пупсів та милих ведмедиків, тож і купували її ледь не всі. А почалося все у 1959 році. Саме тоді Барбі вперше з’явилася на полицях магазинів.

Створила її Рут Гендлер, президентка компанії Mattel, яка виготовляла іграшки. Вона розповідала, що надихнулася на створення ляльки, коли спостерігала за іграми своєї доньки та її подруг. Вони надавали перевагу паперовим лялькам-витинанкам, які були схожі на дорослих дівчат, так і виникла ідея створення Барбі.

Такою світ побачив Барбі у 1959 році © Mattel

Перша модель Барбі виглядала доволі зухвало для тих часів: струнка білявка в чорно-білому купальнику з підведеними блакитним олівцем очима та нафарбованими червоною помадою губами. Саме через це покупці спочатку поставилися до неї насторожено, але невдовзі вона стала шалено популярною: школярки просто обожнювали ляльку. І саме тоді вона перетворилась на справжній феномен. У 1961 році Барбі обзавелася бойфрендом — Кеном, а пізніше в неї з’явилися численні подруги.

Образ Барбі з року в рік зазнавав чималих змін: вона приміряла на себе ролі медсестри, стюардеси та навіть космонавтки. Було й кілька спецколекцій, зокрема, інклюзивна, що репрезентувала ляльок із інвалідністю. Це теж важлива складова популярності Барбі: дівчата могли побачити в ній не лише ідеал, а й себе.

Вплив Барбі на культуру

Розповідаючи про ляльку, Рут Гендлер наголошувала: «Філософія Барбі була в тому, щоб за допомогою ляльки показати дівчатам, що вони можуть бути ким захочуть. Барбі завжди наочно показувала, що у жінок є право вибору».

— Можливо, що початкова ідея дійсно була такою, — погоджується гендерна експертка Олена Кисильова. — Проте водночас Барбі втілює в собі чи не всі стереотипи щодо жінок, які існують у суспільстві. Вона конвенційно красива, в чудовій формі, завжди гарно одягнена, а ще — трошки дурненька.

Барбі могла приміряти на себе різні образи, проте завжди виглядала ідеально © Mattel

І справді, на самому початку Барбі не просто була стрункою, до неї в комплекті йшли мініатюрні рожеві ваги, які завжди показували 50 кг, та книжка про схуднення, в якій було написано лише два слова «Не їж!». Це викликало обурення мам дівчаток, які хвилювалися, що лялька спричинить у їхніх дочок проблеми з самооцінкою та здоров’ям.

— І це дійсно було небезпідставно, — наголошує Олена Кисильова. — Барбі — ідеальна, а хто не хоче бути ідеалом? Тож було чимало історій про те, як дівчатка сиділи на жорстких дієтах, аби хоч трохи наблизити свою фігуру до лялькової. Що вже говорити про дорослих жінок, які взагалі заради цього лягали — і лягають досі — під ніж пластичного хірурга. Барбі стала таким собі символом ідеальної жінки, рольовою моделлю. На жаль, не найкращою.

Хоча, не все так однозначно. Якщо знову ж таки трохи повернутися в минуле, то ми побачимо, що спочатку Барбі була дуже емансипованою та сучасною. І саме в цьому криється таємниця її шаленої популярності.

Барбі виділялася на тлі інших ляльок: вона мала власну історію, численні вбрання, будинок, автівку та освоювала різноманітні професії. Навіть більше: її бойфренд, Кен, радше був її аксесуаром, а не навпаки, як було прийнято у патріархальному суспільстві. Це ще одна складова її феномену.

Згодом у Барбі з'явився не менш стильний та привабливий хлопець © Mattel

— Якщо дивитися з такої точки зору, то, безумовно, Барбі можна назвати дуже емансипованою леді, — зауважує Олена Кисильова. — Проте загалом її образ далекий від феміністичного. Та й згодом сприйняття ляльки змінилося, а дівчатка, які гралися нею, просто хотіли бути як вона: мати красивий будинок та стильного бойфренда. Але ж це не єдина жіноча роль.

Усе це — історія, ім’я, біографія — перетворили Барбі з простої іграшки на майже реального персонажа. І це можна сміливо назвати ще однією стороною її феномену. Тож і говорили та сперечалися про неї фактично як про реальну людину. І насправді це теж неабияк пішло на користь популярності Барбі.

І хоча дехто говорить, що це просто лялька, тож не варто ставитися до неї надто серйозно, насправді іграшки неабияк впливають на дітей та їхнє світосприйняття, наголошує експертка:

— Навіть початковий образ Барбі як синьоокої білявки не був випадковістю. Саме так в ті роки уявляли ідеальну зовнішність. І насправді чудово, що з часом, зокрема і під суспільним тиском, вона змінилася. З’явилося багато Барбі з різним кольором шкіри, неідеальною фігурою тощо. Але жодна з них не змогла досягти популярності класичної ляльки. А це вже щось означає.

У 2000-х Mattel почали випускати ляльок з більш різноманітною зовнішністю © Mattel

Рожевий світ фемінізму

Повторний вибух популярності Барбі почався зі старту рекламної кампанії одноіменного фільму від режисерки Ґрети Ґервіґ із Марго Роббі в головній ролі. І хоча спочатку суспільство поставилося до майбутньої стрічки дещо скептично (адже що взагалі можна зняти про ляльку?), потужний маркетинг зробив свою справу. Та й згодом стало зрозуміло, що не все із фільмом так очевидно.

— Що фільм буде критикувати стандарти краси та сучасний світ, стало зрозуміло доволі швидко, — говорить Олена Кисильова. — А після основних трейлерів — тим паче. І це дуже цікава спроба поглянути на класичний образ Барбі по-новому, наблизити її до сучасності. Хоча давайте чесно: реклама від початку робила ставку на класичний образ ляльки-принцеси, яка живе в чарівному рожевому світі. Хто взагалі тоді подумав про те, що це може бути рожевий світ фемінізму?

Фактично перед нами спроб змінити образ Барбі та його сприйняття суспільством, пояснює експертка. Навіть більше — зробити Барбі героїнею сучасних дівчат, які вже мають інші рольові моделі. І для цього показують її в реальному світі, зіштовхують із патріархатом.

Новий фільм викликав шалений сплеск популярності ляльки © Кадр із фільму «Барбі»

— Без спойлерів, але на перший погляд може здатися, що Барбіленд, у якому живе Барбі, це світ фемінізму, що переміг. Проте давайте відверто: він виглядає доволі карикатурно, що може спотворювати уявлення людей, які не дуже в темі, про фемінізм як такий, — говорить Олена Кисильова. — Хоча після зустрічі з реальним світом героїня Марго Роббі транслює меседжі про гендерну рівність, експлуатацію та надмірну сексуалізацію жінок, їхнє бажання досягти успіху. Доволі мейнстрімно, насправді, але хоча б так.

Якщо ж уважно простежити за маркетинговою кампанією стрічки, яка, судячи з усього, готувалася не один рік, то можна помітити, що творці насамперед продають «життя у стилі Барбі» — легке, безтурботне та неймовірно рожеве. І людям це подобається настільки, що вони дійсно просто шаленіють. І хоча фільм насправді демонструє, що внутрішня краса набагато важливіша за зовнішню, чи помітить за всіма рожевими блискітками і повністю зрозуміє це глядач?

— Насправді все просто, — підсумовує експертка. — Люди скучили за таким ідеальним світом як Барбіленд. Адже наш реальний світ із його сумними та страшними новинами багато кого втомив. А тут — чудова можливість уявити, що все ідеально. Маркетологи, вочевидь, це зрозуміли, і скористалися.